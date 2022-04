Una de las cosas malas de la época actual en la que vivimos es que rara vez se pueden guardar secretos para sorprender a la audiencia. Si no ocurre por culpa de alguna filtración, las sorpresas se acaban revelando antes de tiempo para, precisamente, que no se filtren. Y así, lo que hubiese sido una sorpresa mayúscula de haberla visto en la propia serie, acaba usándose como reclamo para verla. Esto es lo que ha ocurrido con 'Better Call Saul'. La serie protagonizada por Bob Odenkirk en la que se mete en la piel del abogado Saul Goodman termina con una 6ª temporada que se va a dividir en dos bloques. Por si el final de la serie no fuese suficiente, se han confirmado dos de las apariciones más deseadas por los seguidores de la serie desde que esta empezase: el regreso de Bryan Cranston y Aaron Paul repitiendo sus papeles de Walter White y Jesse Pinkman. El perfil oficial de la serie en Twitter confirmaba su presencia con un "están de vuelta"...

Este regreso lleva en los pensamientos de los fans de la serie desde hace varias temporadas. Saul Goodman fue uno de los mejores secundarios que aparecieron en 'Breaking Bad' y por ello, tanto Vince Gilligan como el resto de responsables de la serie no dudaron en que si querían seguir explorando ese universo, él era el personaje más indicado para hacerlo. Pero bien es verdad que sin los verdaderos reyes de la función (Cranston y Paul), no hubiese existido Saul Goodman. Una forma de rendirles tributo y de paso, hacer que aumenten las ganas de ver la 6ª y última temporada de 'Better Call Saul' es la de volver a traer a estos dos personajes tan queridos.

Ha sido el cocreador de la serie, Peter Gould, el que ha avanzado la noticia en el festival PaleyFest LA. Eso sí, aunque sabía de sobra que estaba haciendo un spoiler tremendo, no quiso desvelar ningún detalle más. Aclaró: "no quiero spoilear nada al público". Así que no podemos saber todavía la implicación que tendrán estos dos personajes en la trama de la última temporada. Podrían salir solo en un episodio o a lo largo de todos. Es más, no sabemos tampoco si aparecerán en los primeros episodios que arrancan este 18 de abril o habrá que esperar para verlos a los seis últimos que llegarán el 11 de julio.