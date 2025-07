Gonzalo Miró, sobre la agresión a un joven en Torre-Pacheco: "Se recalca mucho que era español, ¿y si no lo fuera?"

La 'cacería' racista en Torre-Pacheco ya ha dejado su primera víctima. Se trata de un menor de 15 años, español, que fue insultado, golpeado y pisoteado por decenas de radicales hasta que la policía consiguió rescatarlo de la zona.

El joven acudió a la manifestación en apoyo a Domingo, el hombre que fue agredido hace unos días y cuyo caso desató la ola de tensión en esta localidad murciana. Sin embargo, los radicales lo confundieron con uno de los supuestos agresores y se lanzaron contra él.

Desde el programa Más Vale Tarde, Gonzalo Miró ha expresado su profunda preocupación por lo ocurrido, especialmente por el discurso que se ha generado en torno al ataque y como todos los medios no paran de repetir que el menor era español: "Me preocupa mucho que la manera de defender sea recalcar que el chaval agredido es español. ¿Y si no lo es qué pasa? ¿Y si no lo fuera?", se preguntó indignado.

El colaborador también alertó del posible "efecto contagio" que podría extender estos actos violentos a otras ciudades: "Aquí hay un mensaje clarísimo de un partido político que está blanqueando y justificando todo lo que ocurre. Y eso es lo grave", denunció Miró.