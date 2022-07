La participación de Bryan Cranston y Aaron Paul en el spinoff de 'Breaking Bad', 'Better call Saul', se suponía que debía ser secreta y por eso el relato de cómo fue el rodaje de sus escenas parece de una serie de espías, tal y como lo se han contado a un periodista del Albuquerque Journal.

Vuelos privados en plena noche, traslados en coches de puerta a puerta, encierros en el alojamiento del que únicamente salieron para ir a grabar y todo para nada porque finalmente se reveló que los protagonistas iban a regresar a la serie protagonizada por Bob Odenkirk. Cranston y Paul parecen habérselo tomado con humor y la experiencia ha quedado en una anécdota: "Es muy gracioso porque se suponía que iba a ser una gran sorpresa, un secreto". Después, cuando se anunció los dos se preguntaron de qué había servido todo el misterio: "¿Por qué nos mantuvieron en una prisión? En serio, solo estaban jugando con nosotros".

Por lo que se sabe, tal y como ha publicado IMBD, Walter White y Jesse Pinkman volverán para el episodio 10 de 'Better call Saul'. La expectación que rodea todo lo relacionado con su regreso no hace sino que confirmar que 'Breaking Bad' ha sido una de las mejores series de los últimos tiempos y que su spinoff 'Better call Saul' ha estado totalmente a la altura de las circunstancias con seis temporadas. La serie de AMC se puede ver en España a través de Movistar+.

Los actores y los personajes de la serie que estaba ambientada en la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, han dejado una gran huella en la zona a pesar de que han pasado casi diez años desde que terminó la serie. De hecho, coincidiendo con el estreno del episodio, Cranston y Paul van a regresar a la ciudad que tanto les ha dado, ya sin tanto secretismo como la vez anterior. Cuando lleguen ya estarán instaladas las estatuas de bronce en honor a sus personajes que fueron encargadas por el creador de la serie Vince Gilligan y donadas a la ciudad. Aprovechando la notoriedad los actores van a presentar una subasta de artículos donados de la serie cuyos beneficios irán destinados a dos organizaciones benéficas de Nuevo México.