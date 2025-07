Miguel González analiza las conexiones entre Vox y Deport Them Now: "Puede haberlo hecho por su cuenta, pero no veo ninguna denuncia"

El periodista Miguel González ha analizado en Más Vale Tarde las posibles conexiones entre Vox y la plataforma supremacista 'Deport Them Now UE'. Esta organización, con presencia internacional, promueve discursos de odio y ha coincidido en actos públicos con el partido de Santiago Abascal.

El periodista Miguel González ha conectado con Más Vale Tarde para hablar de las posibles conexiones entre Vox y organizaciones como Deport Them Now UE, un movimiento supremacista que ha sido noticia tras la detención de uno de sus miembros en Mataró.

González destaca que esta "plataforma" tiene conexiones a nivel internacional: "Sabemos que tiene presencia en Italia y parece que también en Rusia y en otros países", afirma.

Además, recuerda que Deport Them Now participó en una convención celebrada el pasado mes de mayo en Italia, centrada en el concepto de la "remigración".

"Lo que se hizo fue potenciar estas ideas que están llegando ahora a España de la mano de Vox: expulsión masiva de migrantes irregulares, regulares y de personas con nacionalidad española", explica el periodista.

En cuanto a una posible relación directa entre la plataforma y el partido de Santiago Abascal, González señala un dato relevante: ambos compartieron cartel en una manifestación en Barcelona, con sus respectivos logos visibles. "Esto es algo que puede haber hecho Deport Them Now sin pedirle permiso, pero yo no tengo noticia de que Vox los haya demandado ni se haya desmarcado de alguien que está usando su logo", comenta el periodista.