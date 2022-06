George R.R. Martin no se prodiga demasiado en los medios salvo contadas entrevistas de promoción, pero esta vez Martin ha decidido utilizar su propio blog 'Not a blog' para confirmar la noticia de que se está desarrollando una serie con el título provisional 'Snow' y ha aportado algunos detalles aunque no pueda revelar mucho, de momento.

Para empezar, el escritor ha asegurado que 'Snow' es una de las cuatro series de acción real que hay en marcha. Las otras tres ya se conocían por filtraciones anteriores y aunuque todas llevan casi el mismo tiempo en marcha la que traerá de nuevo al personaje de Jon Snow no había trascendido hasta que hace unos días lo publicase The Hollywood Reporter. Las otras tres son como ya explicamos '10.000 barcos', sobre la princesa Nymeria, que dirige Amanda Segel; 'Sea Snake' que se conoce como 'Nueve viajes' con Bruno Heller. Y por último, la serie sobre Duck & Egg que conocida como 'The Edge knight' o 'Knight of the seven kingdoms', escrita por Steve Conrad. Martin ha explicado que es normal que se produzcan este tipo de filtraciones teniendo en cuenta la cantidad de personajes implicadas en los proyectos.

Aún así el proyecto de Kit Harington ha tardado bastante tiempo en salir a la luz. Además, la protagonista de 'Juego de tronos' Emilia Clarke también filtró sin querer en una entrevista que la idea de 'Snow' fue del actor. "Sí, fue Kit Harington quien nos trajo la idea", ha asegurado. Y el "magnífico" equipo de guionistas y directores que trajo el actor está colaborando con los escritores y consultores del equipo de Martin para elaborar la serie.

¿Veremos pronto 'Snow' o los otros spinoff?

George R. R. Martin está, por tanto, detrás de todos los proyectos de ficción basados en su obra tanto de las series de acción real como de las animadas. Sin embargo, eso no significa que todas las series vayan a salir adelante. Como ya hemos mencionado en artículos anteriores, ni siquiera rodar un piloto significa que la serie llegue a las pantallas. Eso es algo en lo que el autor ha querido insistir porque todas las series están aún en "fase de guion". "Todavía (HBO Max) no ha dado luz verde a nada y no hay garantía de cuando se hará o si se hará", ha escrito. Y ha añadido que aunque le encantaría que las cuatro series vieran la luz, no es algo probable sabiendo cómo funcionan las cosas en televisión.

De momento, lo único seguro es que 'La casa del dragón' llegará el 22 de agosto. De hecho, respecto al estreno y su coincidencia este verano con otra serie de fantasía de la competencia 'El señor de los anillos: los anillos del poder' (Amazon Prime Video), George R.R. Martin ha querido aclarar que no hay ninguna batalla entre franquicias. Evidentemente, hay una competitividad sana que según explica el escritor es buena para el género. "Hay mucho espacio para que ambas series tengan éxito, hay mucho espacio para más fantasía y más ciencia ficción en televisión", ha asegurado. Y para dejarlo más claro todavía escribe: "Espero ver 'El señor de los anillos: Los anillos del poder' cuando se estrene, quiero que sea grande, quiero que dure muchos años, que gane Emmys y Globos de Oro. Y quiero lo mismo para 'La casa del dragón'.

A continuación puedes ver el teaser de 'La casa del dragón':