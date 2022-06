La nueva secuela que HBO prepara de la que se convirtió en una de las mejores series de todos los tiempos, 'Juego de tronos', tendrá como protagonista al personaje de Jon Nieve interpretado por Kit Harington. Así lo ha desvelado en exclusiva The Hollywood Reporter, aunque de momento no ha habido confirmación por parte de la cadena ni de la agencia que representa al actor.

Por lo que ha podido saber la publicación se trata de una secuela que dará continuidad a los acontecimientos de la serie original. Recordemos que su personaje terminaba exiliado de Poniente y viajando al norte del Muro con los salvajes tras descubrir su verdadera identidad, era Aegon Targaryen y, por lo tanto, candidato a ocupar el Trono de Hierro.

Es probable que, junto a Jon Nieve, regresen en esta precuela algunos de los personajes supervivientes tras el final de 'Juego de tronos' como Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) y Brienne de Tarth (Gwendoline Christie). De hecho, en una entrevista a Maisie Williams que recogíamos aquí, y en la que se refería a la sexualidad de su personaje la actriz dejaba caer la posibilidad de retormar el papel en el futuro: "Si el momento es el adecuado", dijo dejando una puerta abierta.

La noticia del regreso de Kit Harington es, sin duda, llamativa teniendo en cuenta que el actor ha comentado en más de una ocasión que su trabajo en la serie le acarreó problemas de salud mental. De hecho, al terminar el rodaje se ausentó un tiempo para centrarse en sí mismo. "Pasé por algunas dificultades de salud mental después de 'Juego de tronos' y durante el final", aseguró el verano pasado. Si bien es cierto que la serie tuvo un gran impacto cultural y fue todo un fenómeno, el actor apenas ha participado después con pequeños papeles en un puñado de proyectos como 'Modern Love', 'Criminal: Reino Unido', la película de Marvel 'Eternals' o su papel como Henry V, en una obra teatral.

¿Cuántos proyectos de spinoff de 'Juego de tronos' hay?

El primero de los spinoff de 'Juego de tronos' llegará este verano. El 22 de agosto es el día marcado en rojo en el calendario para el estreno de 'La casa del dragón'. La nueva serie contará la guerra civil de la Casa Targaryen tras la muerte del rey Viserys, sucesos que se sitúan 200 años antes de los acontecimientos de la serie original, por lo que estamos hablando de una precuela.

También se ambientan en un tiempo anterior a 'Juego de tronos', las otras tres serie de acción real derivadas de las historias creadas por George R.R. Martin. Y estas son '10.000 barcos' que también se conoce como 'Nymeria' por lo que el título no está aún definido y que se situará 1.000 años antes de los acontecimientos de 'Canción de Hielo y Fuego'. Dirigida por Amanda Segel narrará el viaje de la princesa Nymeria y los supervivientes de los Rhoynars desde Essos hacia Dorne tras su derrota en la Segunda Guerra de las especias.

La segunda se conoce como '9 viajes' y se basa en el libro titulado igual, 'Los nueve viajes', en el que se cuentan los trayectos de Lord Vorlys Velaryon a bordo del Sea Snake, un personaje que vamos a ver en 'La casa del dragón' encarnado por Steve Toussaint.

Y la última anunciada es Three Tales of Dunk and Eggs basada en la saga de tres novelas escritas por George R.R. Martin. Este spinoff se centra en Sir Duncan the Tall (Dunk) y en Aegon V Targaryen (Egg), quien llegó a ser rey de los Siete Reinos. Esta ficción está ambientada 90 años antes de la serie de referencia, 'Juego de tronos'.

A estas series de acción real, se suman varios proyectos de series animadas de los que de momento no hay demasiada información. Sí parece ser que uno de ellos se trasladará a un territorio muy poco explorado hasta el momento por las ficciones del universo de 'Juego de tronos'. Se trata del Imperio Dorado de Yi Ti, en la que se encuentra una sociedad ancestral y avanzada que recuerda a la China Imperial.

Proyectos cancelados

Habrá que ver cómo se van materializando todos estos proyectos porque no sería la primera vez que se anuncia una nueva serie del universo de 'Juego de tronos' y que termina siendo cancelada. Sucedió por ejemplo con la serie escrita por Jane Goldman y con Naomi Watts como protagonistas que se canceló después de haber grabado incluso un episodio piloto.

Otra serie que no ha pasado de ser un proyecto era la conocida como Flea Bottom y que pretendía explorar la vida de uno de los barrios más pobres de la capital de los Siete Reinos, Desembarco del rey. Entre sus callejones oscuros habríamos encontrado a personajes como Ser Davos Seaworth, Gendry, Armeca o Karl Tanner. A pesar de que la serie tenía incluso elegidos a los actores que formarían parte del reparto, HBO decidió no seguir adelante con ella.