Los familiares de Sansa sobre su asesinato: "Me sorprendió, pero no demasiado"

En la cuarta entrega de la serie documental 'Tor', los familiares del propietario de la montaña, Sansa, muestran cierta convicción acerca de su asesinato: "Para mí, para mí, para mí, para mí fue un poco de shock, pero no fue una enorme sorpresa porque sabía que tenía enemigos muy poderosos", afirma Josep M.Aixàs i Montané, sobrino de Sansa.

Cabe recordar que Josep Montané, también conocido como Sansa, fue asesinado por ser el propietario de la montaña de Tor. Los principales sospechosos Mont y Marli Pinto, pareja que trabajaba para él, fueron a la cárcel después de que Antonio Gil José, vecino y testigo, asegurase a la Guardia Civil que había visto cómo la pareja apaleó a Sansa en el patio de su casa en Tor. Sin embargo, estuvieron un solo año en la cárcel, pues el juez concluyó que faltaban pruebas que los incriminasen.

La relación de Montané con su familia era complicada, salvo con su sobrino Josep M.Aixàs i Montané. Sus propios primos admiten que "si le llevabas la contraria, pasabas a ser el malo de la película, y todo, porque durante años se dedicó a extorsionar y nadie le llevaba la contraria".

A pesar de que la familia estaba al tanto de los negocios en los que Sansa estaba involucrado, Jordi Giner, uno de sus sobrinos, dice que les "pilló de imprevisto" y que, a priori, pensaron que "sería algún negocio que le habría salido mal".

Sin embargo, en un extracto del propio Montané alias Sansa, él mismo confirma lo que sus familiares, posteriormente, han comentado: "Siempre me amenazaban, siempre metido en líos. He vivido apurado. Hasta mis propios socios me amenazan". Por lo tanto es evidente que la familia era consciente de lo que Sansa tramaba.

