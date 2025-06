El hermano de Josep Montané, único propietario de Tor, sobre su asesinato: "Todos me avisaron, pero él no tenía miedo"

En la segunda entrega del documental 'Tor', el periodista y director, Carles Porta, es enviado por TV3 a la montaña para investigar los conflictos por la propiedad de la misma. Todo esto, después de que el juez Tremp declarase que el propietario Josep Montané.

Recordar que Montané, apodado como Sansa, fue asesinado por este motivo y los principales sospechosos Mont y Marli Pinto, pareja que trabajaba para él, fueron a la cárcel después de que Antonio Gil José asegurase a la Guardia Civil que había visto cómo la pareja apaleó a Sansa en el patio de su casa en Tor. Sin embargo, estuvieron un solo año en la cárcel, pues el juez concluyó que faltaban pruebas que los incriminasen.

El juez estableció que la propiedad de la montaña de Tor recaía sobre los vecinos del pueblo, después de que Josep Montané fuese asesinado, precisamente, por haber sido declarado propietario de esta. Uno de los tres asesinatos que ocurrieron en este pueblo donde hay tan solo 13 casas. Lo que pasa es que la montaña es parte de una de las fincas más grandes de Cataluña. 4.800 hectáreas repartidas que igualan a 10.000 campos del Barça.

"La gente tiene pasiones y ambiciones extrañas por la montaña, porque se supone que vale lo mismo que Ronaldo", declara el abogado Francesc Sapena. Intereses que van desde su gran riqueza de hierro que genera conflictos y rencillas entre los vecinos. Como, por ejemplo, el enfrentamiento entre explotar los recursos naturales del espacio o crear uno de los mayores complejos turísticos, que dejó al menos dos muertos y la desaparición de un empresario.

Fue en febrero de 1985 cuando el juez declaró como único propietario de la montaña a Josep Montané y cinco meses más tarde, apareció muerto. "Yo también recibí amenazas y la gente me decía que iban a matar a mi hermano, yo se lo dije, pero él me dijo que no tenía miedo", asegura el hermano.

