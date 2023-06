La serie 'Las noches de Tefía' es uno de los estrenos más esperados de atresplayer y, de hecho, tras la gran acogida de Málaga se estrenará primero en cines el 22 de junio antes de llegar a la plataforma el 25 de junio. En la presentación de las novedades de atresplayer, se pudo ver un nuevo avance de la serie creada por Miguel del Arco que muestra la dureza con la que se trató a los homosexualesdetenidos durante la dictadura franquista en el campo de concentración de Tefía, en Tenerife. Tras la modificación de la ley de vagos y maleantes a mediados de los 50 se aprovechó para incluir como delito la homosexualidad.

Uno de los protagonistas de la serie es Airam Betancor (Jorge Perrugoría) que se ve obligado a recordar su paso por la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, el eufemismo con el que se conocían estos campos de concentración. "Tenía 19 años cuando me detuvieron, era un niño", recuerda la voz en off. "Ni celebraron juicio ni nada, me condenaron a trabajos forzados en la Colonia Penitenciaria de Tefía donde pasé los 17 meses más atroces de mi vida", continúa.

El relato se va alternando con la dureza con la que son tratados los detenidos que van llegando a los que se cataloga tras una "exploración médica" en al que se determina hasta la dilatación de esfínteres. "Tal vez se trate, dada su juventud, de una simple curiosidad por la aberración sexual", dice el personaje del médico de Tefía. "Es solo confusión, no se preocupe que aquí le vamos a despejar todas las dudas", asegura el director de la prisión Don Anselmo, al que da vida Israel Elejalde. "Mi nombre es don Anselmo Umpierrez, si están aquí es porque son perpetradores de hechos que ofenden la sana moral. España no necesita maleantes, vagos, proxenetas, ni sodomitas. Espero que sepan estar a la altura de nuestro sacrificio", se presenta.

El testimonio del protagonista habla de la dureza de su paso por Tefía donde los detenidos son sometidos a trabajos forzados y donde, pese a la falta de comida y el cansancio, no hay cabida para la debilidad. En una terrible escena en la que uno de los presos cae al suelo, el guardia le golpea ordenándole levantarse, al grito de "maricón": "Levántate o te levanto, maricón".

En el avance también se puede ver cómo, cuando están en el barracón, los presos logran evadirse del horror gracias a las historias que les cuenta Charli (Miquel Fernández). "Esta noche nos vamos al Tindaya", es la frase que pronuncia y que casi como si fuera un magia logra trasladar a los protagonistas a un music-hall que se convierte en un espacio de libertad donde gracias a sus alter egos pueden dar rienda suelta a sus fantasías y anhelos.