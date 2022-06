Disney+ es un servicio de streaming de The Walt Disney Company. La cadena ofrece películas, series, documentales y cortometrajes producidos por Walt Disney. El contenido se basa en diferentes secciones temáticas como Disney, Pixar, Marvel Star Wars y National Geographic, entre otros.

A pesar de que su contenido lleva produciéndose desde hace muchos años, la plataforma, que recoge todo este material propio de la cadena, se lanzó hace poco más de un año. Concretamente, el 12 de noviembre de 2019. A España, al igual que otros estados europeos como Francia, Alemania e Italia, no llegó hasta el 5 de marzo de 2020.

¿Qué precio tiene en España? ¿Qué contenido puedes encontrar dentro de la App? Te contamos todo lo que necesitas saber acerca de Disney Plus, la plataforma con contenido infantil.

¿Cuál es el precio de Disney+ en España?

La plataforma establece un solo precio para todos los usuarios. Es decir, al contrario que Netflix, que cuenta con diferentes planes de suscripción, Disney Plus tiene una cuota fija. El precio varía dependiendo de la duración de la suscripción.

Si optas por la suscripción mensual tendrás que abonar 8,99 euros. Si, por el contrario, decides pagar por año, pagarás una cantidad total de 89,90 euros anuales (5,83 euros al mes).

Con la suscripción de todo el año estarás ahorrando 17,98 euros respecto al plan mensual, lo que corresponde al precio de dos meses de suscripción, ya que con este último en total abonas una cantidad de 107,88 euros anuales.

Cómo crear una cuenta en Disney Plus

Para registrarte en la plataforma solo tienes que dirigirte a la página web oficial de Disney Plus, hacer clic en ‘Suscríbete ya’ y rellenar los datos. Para ello necesitarás una tarjeta de crédito o débito válida para abonar el pago cada mes.

De esta manera podrás acceder a todos los clásicos de Disney, a sus estrenos, al contenido exclusivo de Disney+ Originals… Todos los archivos están disponibles en calidad 4K y pueden visualizarse hasta en cuatro dispositivos diferentes. La plataforma ofrece la opción de descargar el contenido para poder disfrutar de Disney Plus sin conexión a Internet.

¿Disney Plus o Netflix? Comparamos sus características

El precio es siempre un factor decisivo y normalmente buscamos pagar lo mínimo, pero teniendo en cuenta las características del servicio. Si comparamos el precio de Disney+ y Netflix podemos ver que, a pesar de que no exista una gran diferencia, Disney ofrece un paquete más barato.

Netflix tiene tres planes diferentes según las características de cada usuario. El plan básico tiene un precio de 7,99 euros. Con este sólo puedes visualizar el contenido en una sola pantalla y en definición estándar o, lo que es lo mismo, en SD. El plan estándar de 12,9 euros mensuales ofrece la opción de reproducir los videos en dos pantallas simultáneamente y en HD. Por último, el plan premium, que es el que más se asemeja a la oferta de Disney Plus, tiene un coste de 17,99 euros. Con este podrás ver el contenido en 4K y hasta en cuatro pantallas a la vez.

En cuanto al contenido, podemos decir que la cantidad no es problema para ninguna de estas plataformas, ya que ambas cuentan con un sinfín de opciones. Aun así, el contenido que ofrece Disney tiene una variedad más amplia para el público infantil, aunque también tienen contenidos más adultos. Netflix, por su parte, también tiene contenido para los pequeños de la casa, aunque suele destacar por otros géneros.

Si puedes permitirtelo, puede que te interese pagar por ambas plataformas, ya que se complementan entre ellas.

Las mejores series de Disney + en 2022

Estas son algunas de las series de Disney+ que más expectación han causado este 2022:

- The Beatles: Get Back

- The Proud Family: Louder and Prouder

- Hannah Montana

- Loki

- Kim Posible

- Monsters at Work

- Gordon Ramsay: Uncharted

- Los Simpson

- Star Wars: Visions

- Marvel Runaways

Todas las series de estreno Disney+ en junio de 2022

La cadena no para de aumentar su catálogo en la plataforma para ofrecer el mejor contenido al público. Estos son los estrenos que llegan este mes de mayo de 2022 a Disney Plus:

'Colegio Abbot' (1 de junio)

Sisi (1 de junio)

Temporada 3 de 'The Orville' (7 de junio)

'Ms.Marvel' (8 de junio)

Temporada 8 de 'Black-ish' (8 de junio)

Temporada 3 de 'Con amor, Víctor' (15 de junio)

Temporadas 1-3 de 'American Crime Story' (15 de junio)

'L'Opera' (15 de junio)

'Descubriendo a Alice' (22 de junio)

Temporada 2 de 'Solo asesinatos en el edificio' (28 de junio)

Temporada 3 de 'Atlanta' (29 de junio)

'Baymax' (29 de junio)

Miniserie 'Butterfly' (29 de junio)

Cómo cancelar Disney+

Si no quieres seguir pagano por el servicio de Disney Plus y quieres cancelar tu suscripción debes saber que puedes hacerlo cuando quieras, ya que la plataforma no exige ningún tipo de permanencia.

Para darte de baja en Disney+ o cancelar el periodo de prueba tienes que seguir estos pasos: