Monrosi critica al PP: "Vox no necesita esforzarse porque el PP hace que su mensaje triunfe"

Monrosi ha acusado al PP de reproducir el discurso de Vox en plena crisis de incendios y ha alertado de que repetir patrones como en la DANA de Valencia es un "error que acabaremos pagando todos y que políticamente sufrirá el PP".

En Al Rojo Vivo, el periodista José Enrique Monrosi ha cargado contra el PP por su gestión de los incendios y su posición respecto al cambio climático. "Vox no necesita esforzarse porque es el PP quien hace que su mensaje triunfe", ha asegurado.

Monrosi ha añadido que "Vox estará profundamente feliz: otros hacen el trabajo que ellos desean mientras disfrutan de sus vacaciones, que es lo que más les gusta".

El periodista también se ha referido al discurso de Elías Bendodo, vicesecretario del PP, que había llamado "una pirómana más" a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. "Vox estará encantado de escuchar barbaridades como las que ha dicho Bendodo", ha replicado Monrosi.

Con todo, ha advertido de que en tiempos clave en el plano electoral, "el PP debería mirar con cierta perspectiva. Debe analizar qué está pasando en Valencia desde la crisis climática de la DANA, cómo gestionó entonces el PP, quién se benefició políticamente de aquello y cómo ese mismo patrón se repite ahora con la crisis de los incendios".

Y ha lanzado una advertencia final: "Es un error que acabaremos pagando todos y que, políticamente, sufrirá el PP".