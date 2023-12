La aclamada serie británica 'I am' regresa a COSMO por todo lo alto con un nuevo capítulo galardonado con dos premios Bafta. 'I am Ruth' narra una desgarradora historia sobre la complicada relación entre una madre y su hija adicta a las redes sociales, y la incapacidad para comunicarse que las lleva a entrar en una compleja dinámica. Kate Winslet y su hija Mia Threapleton se meten en la piel de las protagonistas.

No es la primera vez que la serie aborda conflictos relacionados con la salud mental, pero esta vez está centrado en el caso de una adolescente. El creador de la serie Dominic Savage ha desarrollado y coescrito junto a la protagonista Kate Winslet esta historia que trata temas como la maternidad en solitario, el amor, la frustración, la madurez o la adicción, entre otros. Savage ha dicho que quería mostrar que "acompañar a los hijos mientras crecen y experimentan los retos de su vida es duro". Aún así quiere que el mensaje de la serie ofrezca "aunque sea un poco de perspectiva y esperanza".

Qué cuenta 'I am Ruth'

La serie sigue a Ruth (Kate Winslet), una madre soltera de dos hijos con los que siempre ha mantenido buena relación. Billy es el mayor y ya no vive en casa porque se ha ido a la universidad, mientras que Freya (Mia Threapleton) de 17 años se muestra cada vez más distante y encerrada en sí misma. Es una situación nueva para la protagonista ya que siempre había mantenido una buena relación con ella. A pesar de que se trata de una situación desconocida, Ruth sigue su instinto para intentar ayudar a su hija que ha desarrollado una adicción destructiva a las redes sociales.

El reto para las dos protagonistas es que, además de ser madre e hija en la ficción, lo son en la realidad. La actriz ganadora de un Oscar ha dicho que "es inevitable inspirarse en experiencias personales, ya sean propias o de amigos o familia" y que "todo estaba borroso en cuanto a lo que era real o lo que no". Aún así aclara: "Estamos interpretando a personajes, estas personas no somos nosotras y no es nuestra historia". Para Threapleton, ser madre e hija en la realidad les ha ayudado a mostrar esa relación en la pantalla: "Nos ha ayudado mucho porque la química, la conexión y el vínculo emocional ya estaban ahí".