La conclusión después de repasar la vida de Silvio Berlusconi, durante años querido por unos y despreciado por tantos otros, es que su figura no dejaba indiferente a nadie. Su arrogancia en la política y su extravagancia y prácticas en la vida privada, tan al borde de la ley, suscitaron el interés de numerosos productores audiovisuales que llevaron su vida a la pequeña y a la gran pantalla. Estas son las películas, series y documentales basadas en el ex primer ministro italiano, que ha muerto este jueves a los 86 años.

Silvio y los otros (1918)

"Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", dice con ironía el tráiler de esta película dirigida por Paolo Sorrentino, el ganador de un Oscar por La Gran Belleza (2013). Un maravilloso biopic de Silvio Berlusconi que recoge sus años de decadencia en la política y que nos muestra su faceta más corrupta y machista y putera. La puedes encontrar en Filmin y en Rakuten.

Los comienzos de Berlusconi

En series encontramos una miniserie llamada 1992 y las secuelas 1993 y 1994, protagonizadas por el actor italiano Stefano Accorsi. La serie recoge los escándalos políticos de la época en Italia que marcaron un cambio de rumbo, momento en el que el empresario Silvio Berlusconi inicia sus andanzas en la política.

Más allá de la ficción, donde encontramos el mayor repertorio es el mundo de los documentales. Si te interesa la figura del ex cavaliere, todos estos documentales están ambientados en su figura o relacionados con él y sus gobiernos.

- La mafia ya no es lo que era (2019): premio Especial del Jurado en Venecia, da un repaso a la mafia siciliana con ironía. En Filmin.

- Girfriend in a coma (2012): un interesante documental de producción británica y que cuenta con la voz de Benedict Cumberbatch. Un repaso también a la decadencia de la política italiana de los últimos veinte años que conjuga entrevistas con animación. En España no está en ninguna plataforma.

- Videocracy (2009): esta cinta, también en Filmin, gira en torno cómo Berlusconi acaparó todo el poder de la escena televisiva, primer como empresario y después como primer ministro.

- Silvio Forever (2011): otra biografía (no autorizada) de Berlusconi, está en Prime Video pero no está disponible en España.

- Draquila, la Italia que tiembla (2010): este documental se centra la ciudad de L'Aquila, devastada por un terremoto, pero amplía la mirada y se pregunta: ¿por qué los italianos votan a Berlusconi?

- My Way: The rise and fall of Silvio Berlusconi (2016): el título lo dice todo (A mi manera: auge y caída de Silvio Berlusconi), así que de esta solo destacaremos que es el propio Berlusconi el que cuenta su vida y sus escándalos. Tampoco la podemos ver en España

La lista de obras que pasan por la vida de Berlusconi sigue incluso fuera de sus fronteras: Citizien Berlusconi (varios países, 2003), Looking for Milano (Francia, 2011), Pornography (Bélgica y Francia, 2016), Viva Zapatero! (Italia, 2005) y Quando c'era Silvio: Storia del periodo berlusconiano (Italia, 2006), son otros documentales que versan sobre este político y empresario convertido en personaje audiovisual.