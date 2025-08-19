VÍDEO | Así prepara Pablo Ojeda un exquisito paté de mejillones: la receta paso a paso

El nutricionista muestra cómo elaborar un paté de manera rápida, sencilla y con pocos ingredientes. Como explica, este molusco es alto en omega 3 y, además, tiene mucho hierro, lo que lo convierte en una tapa perfecta y saludable.

El nutricionista Pablo Ojeda confiesa ante María Lamela y Ramoncín que una de sus latas favoritas son los mejillones. "Funcionan con todo y, además, los mejillones, tanto en escabeche como al natural", añade. Por eso, visita el programa con una propuesta que tiene como protagonista este producto: un paté de mejillones.

Para prepararlo, primero, añade una lata de mejillones en escabeche a un recipiente. A esto agrega otra lata de mejillones, en esta ocasión al natural. Después, añade surimi cortado en porciones. El nutricionista recomienda revisar la etiqueta para comprobar el porcentaje de abadejo y almidón para que sea de la mejor calidad.

Después, añade dos porciones de quesitos para dar cremosidad al paté y, por último, un poco de mayonesa. Ojeda expone que este último ingrediente es opcional y, además, recomienda que sea casera. Por último, tritura todos los ingredientes hasta obtener una crema. El nutricionista indica que se puede guardar en la nevera hasta una semana.

Los mejillones, como cuenta, son altos en omega 3. "Casi todos los moluscos son muy altos en hierro", añade, algo que puede ser beneficioso para aquellas personas que, por ejemplo, tienen anemia o para las mujeres durante la menstruación. "Una tapita de mejillones o de berberechos es fantástico", indica.