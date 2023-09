A pesar de la imagen de glamour que tiene todo lo relacionado con el mundo del cine y la televisión, la realidad suele ser mucho más precaria de lo que se cree. De hecho, las actuales huelgas de actores y de guionistas buscan la mejora de la remuneración sobre todo tras la irrupción de las plataformas que no contemplan el pago de royalties por la redifusión de contenidos. Hace unos días los actores de 'Breaking Bad' revelaban que actualmente no cobraban nada por su trabajo en la exitosa serie que sigue disponible en Netflix y ahora la actriz de 'Los Soprano' Drea de Matteo ha explicado que hacerse Only Fans ha sido una decisión para "salvar a su familia".

"A la gente le cuesta creer que en realidad nunca me pagaron mucho dinero por ninguno de los trabajos que he hecho", ha dicho la actriz de 51 años a Fox News Digital. "La gente cree que estoy hecha de oro, y no es así. He trabajado de trabajo en trabajo".

De Matteo se hizo conocida a raíz de su participación en 'Los Soprano' y después continuó trabajando en series como 'Mujeres desesperadas', 'Hijos de la anarquía' o 'Shades of blue', entre otros papeles puntuales. Sin embargo, la situación cambió hace tres años a raíz de la pandemia no solo por el parón que supuso para la industria, sino también porque le perjudicó su postura en contra de la vacuna del COVID. Eso hizo que su agente la dejara y la dificultad para encontrar trabajo la llevó al punto de poder perder su casa.

La actriz también asegura que ha priorizado el cuidado de sus hijos y que eso ha hecho que tenga que rechazar trabajos. Y en este sentido justifica su decisión diciendo lo siguiente: "Prefiero salvar a mi familia que salvar la cara". De Matteo también explica que pensó que "si todo el mundo está en ropa interior y siendo sexy en Instagram, ella puede hacerlo y que le paguen". Otras celebridades como Denise Richards, Cardi B, Bella Thorne, Tyga y Chris Brown se han sumado también a la plataforma de suscripción con contenido de pago para adultos que nació en 2016 y experimentó un boom en 2020.

Su familia, tal y como ha dicho, también ha apoyado su decisión y a pesar de los comentarios desagradables que ha recibido asegura que la lectura en su casa es que es "una guerrera y no acepta la derrota".