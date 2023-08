El verano puede ser el momento de relax y desconexión después de todo un año de complicaciones, compromisos y trabajo. Y para ir acorde con la temporada, nada mejor que un poco de ficción ligera, entretenida y refrescante para mitigar los calores estivales.

A continuación, vamos a repasar unas cuantas series compatibles con las novelas que has metido en la maleta para la playa o la piscina. Y ojo, porque en ningún caso este artículo pretende hacer ningún juicio a este tipo de ficción. Cada cosa tiene su momento y todo tiene su lugar, así que deshazte de prejuicios y sigue leyendo.

'Zorras'

Es posible que no sea la serie más indicada para bajar la temperatura, pero a cambio puede que aprendas cosas nuevas. Recién llegada a atresplayer, 'Zorras' adapta la trilogía escrita por Noemí Casquet sobre tres mujeres que abrazan su libertad para ayudarse a cumplir sus fantasías sexuales. Andrea Ros, Mirela Balić y Tai Fati interpretan a Alicia, Emily y Diana, tres chicas reales, con sus inseguridades y también con ganas de comerse el mundo. Antes de conocerse, tenían vidas muy distintas y después van a vivir toda una revolución sexual porque ante todo se trata de una historia de amistad y sororidad y, bueno, también de sexo.

'Un cuento perfecto'

Esta nueva adaptación de la obra de Elísabet Benavent tiene todas las papeletas para convertirse en tu nuevo lugar feliz del verano y no solo porque gran parte de la serie transcurre en espectaculares escenarios de Grecia. Anna Castillo y Álvaro Mel son los protagonistas de 'Un cuento perfecto’, una historia de amor improbable que surge de una amistad entre dos personas que tratan de ayudarse para recuperar a sus respectivas exparejas.

'Citas Barcelona'

Quizá se te escapó el estreno en junio de 'Citas Barcelona', la serie de Prime Video que no estuvo exenta de polémica por cuestiones de doblaje. Lo mejor es ver la serie tal cual ha sido concebida que es haciendo gala de bilingüismo con un rodaje en catalán y castellano, si lo necesitas pones subtítulos y listo. Aunque tengas pareja estable desde hace tiempo y nunca hayas recurrido a las aplicaciones para ligar, es probable que por la gente de tu entorno estés actualizado sobre como ha cambiado el amor en tiempos de Tinder. Esta serie viene a reunir algunas de esas historias inverosímiles que tienen su germen en una coincidencia, un match virtual a partir de una foto en la pantalla y que después en la vida real no salen como habíamos imaginado, algunas veces mejor y otras peor. Además, la serie tiene una sorpresa final para nostálgicos.

'Poquita fe'

'Poquita fe' de Movistar Plus+ protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño es una de esas series que eleva algo pequeño a una categoría superior. A través de un humor que roza lo absurdo recorre la anodina vida de una pareja que atraviesa una crisis aunque ellos ni siquiera son muy conscientes. Las aventuras y, por qué no decirlo, las miserias de un conjunto de personas inspiran a los creadores Pepón Montero y Juan Maidagán para recorrer un año de la vida de los protagonistas. Ellos son José Ramón, un vigilante jurado, y Berta, empleada de una guardería a la que los niños ya no le gustan tanto como antes. A su alrededor abundan una serie de personajes satélite, que generan mucho ruido y hacen que apenas puedan pararse a escucharse a sí mismo.

'We are lady parts'

Esta serie disponible en Filmin es una de las mejores de la temporada. Protagonizada por varias jóvenes musulmanas que forman una transgresora banda de punk feminista está llena de temazos y de momentos en los que no vas a poder reprimir las carcajadas. Es una de esa serie que dejan en el público una sensación de buen rollo y no es algo de lo que vayamos sobradas, así que se agradece. Sus seis episodios de apenas media hora no te van a quitar más de dos horas de tu tiempo y te vas a quedar con ganas de más, pero no te preocupes que habrá segunda temporada.

'And just like that', temporada 2

Por muchas polémicas que acompañen a esta serie y por muchas cosas que den vergüenza ajena, 'And just like that' tiene algo que hace que las veas como las películas de miedo tapándote un poco los ojos, tiene algo que hace que no puedas dejar de verla. No sé si es la nostalgia de lo que fue 'Sexo en Nueva York', la estética siempre excesiva y espectacular de los personajes o el "a ver con qué van a salir ahora", pero seguro que si empiezas a verla no vas a poder parar hasta llegar al final. Se convertirá en tu 'guilty pleasure'.