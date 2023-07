atresplayer estrena este domingo los dos primeros episodios de 'Zorras una serie sobre mujeres reales que descubren una nueva vida al conocerse y empezar a disfrutar del sexo. Definida como una tragicomedia erótica-festiva, punky, tierna y divertida, la serie sigue a tres jóvenes que a pesar de ser muy diferentes tienen en común las ganas de liberarse, divertirse, arriesgarse, empoderarse y probarlo todo. Así es como pasan a formar un club privado con el objetivo de ayudarse a cumplir sus fantasías sexuales. Es el 'club de las zorras'.

¿Es una serie solo de sexo?

Es innegable que el sexo es una parte importante de la serie, pero sobre todo sirve para contar una historia de amistad y sororidad. La obra de Noemí Casquet va más allá del género literario conocido como chik-lit, que podría traducirse como literatura para mujeres, y sus libros han supuesto realmente una liberación para muchas personas, empezando por la protagonista de la serie Andrea Ros que desearía haberlos leído mucho antes. "La divulgación de Noemí me ha salvado la vida como a tantísimas mujeres", afirma rotunda. "Su discurso, su feminismo me han acercado a una sexualidad que… ojalá hubiera tenido esa consciencia a los 15 y no a los veintitlargos casi treinta".

Nos lo cuenta en una entrevista, acompañada por las otras dos estrellas de la ficción Mirela Balić (Emily) y Tai Fati (Diana). Las tres están de acuerdo en la importancia de una serie que muestra a mujeres reales en la pantalla. Así lo explica Balić que en la ficción da vida a Emily, la más atrevida de las tres. "Fue como genial vamos a empezar a hablar de unos referentes distintos a la ficción que estamos viendo y a representar a estas mujeres reales y a contar cómo es el sexo real y no toda esta cosa romántica y tóxica que tanto vemos".

Representación diversa, en todos los sentidos

Para la actriz que interpreta a Alicia es clave ver "la textura de la piel, las papadas, los cuerpos distintos y darle espacio a la torpeza, a la ternura y a la realidad en el sexo" en lugar de las imágenes impostadas a las que estamos acostumbrados. Tai Fati encarna a Diana, una joven educada, estudiosa y la típica niña buena hasta que descubre todo un mundo de placer al conocer a sus amigas. La actriz explica lo "impactante" que fue para ella que buscaran "a una actriz negra con un cuerpo no normativo para un papel protagonista". "Fue como guau, llega el momento de ocupar este espacio no, después de tantos años de formación, y de no ver ese tipo de representación es el momento de dar el paso" afirma no sin añadir que "había miedo pero también había mucha esperanza y necesidad de hacerlo".

De ese miedo habla también Balić pero reconoce que había algo de catártico en el proyecto. "Ha habido algo de purga en que el miedo a exponernos de esta manera al pensar que iba a ayudar a tantas otras chicas y chicos jóvenes", asegura. "Pensar si esto va a ser una manera de revolucionar a los demás a la vez que yo me estoy trabajando a mí misma y empoderándome diciéndome 'te quiero y eres válida y eres bonita y lo haces bien, no hay nada que puedas hacer mal' lo hacía más fácil".