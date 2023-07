¿Hace falta una vida trepidante para saber lo que es la angustia existencial? Los creadores de 'Poquita fe' Pepón Montero y Juan Maidagán creen que no y que "la misma angustia que siente Indiana Jones luchando contra los nazis se puede sentir al tirar de la cadena del baño de una casa ajena y descubrir que la cisterna no funciona". De situaciones tan cotidianas y, la mayoría de las veces, absurdas surgen momentos cómicos que son auténtico oro.

El origen de esta comedia está en la observación de lo que nos rodea, de la vida de barrio, de detenerse en un personaje hasta encontrar lo que interesa porque su máxima es que "todo llega a ser interesante si lo miras mucho", incluso Berta (Esperanza Pedreño) y José Ramón (Raúl Cimas). Ellos forman la pareja protagonista de la serie, una cuidadora de una guardería y un vigilante jurado, poco apasionados en general y sin grandes aspiraciones.

Esa vida en la que aparentemente no pasa nada es lo que cuenta 'Poquita fe' a través de sus 12 episodios de 15 minutos, uno por mes. Has leído bien, es una serie que recorre un año de la vida de sus protagonistas en dos horas y media a través de momentos aparentemente insignificantes.

En la serie vemos escenas de las vidas de los protagonistas y el resto de personajes y también sus explicaciones y sus puntos de vista, a través de entrevistas a modo de falso documental, pero no se sabe ni quién les pregunta, ni para qué. Además, interaccionan entre sí a las entrevistas o comentarios de los otros, o a las propias escenas.

Esperanza Pedreño y Raúl Cimas son dos actores curtidos en el arte de hacer reír a través de la cotidianidad, pero no están solos en esta serie. Los protagonistas Berta y José Ramón tienen alrededor una serie de personajes satélite que completan un universo favorable a la risa.

Berta trabaja cuidando niños en una guardería y lleva tantos años con su pareja que casi no hay diferencia entre ellos. Tiene una hermana que es la favorita de sus padres, a pesar de que es un desastre. Inocente y con una personalidad conformista, es incapaz de decir que no a quien le pida algo, ya sea su hermana o su nueva amiga Pilar.

José Ramón es vigilante jurado en un edificio oficial y comparte sus rutinarios turnos con varios compañeros que tienen tan pocas inquietudes como él. En su trabajo aparentemente nunca pasa nada, pero todo depende de a quién le preguntes.

María Jesús Hoyos y Juan Lombarderason los padres de Berta, unos jubilados acomodados que a pesar de que se han ido a vivir al chalé siempre están de vuelta en el barrio por una cosa o por otra. Julia de Castro es la hermana de Berta, la pequeña de los dos y la favorita de los padres a la que le tocan las sobras ricas de Navida y el piso de los padres. En parte ese es el gran motivo de su egoísmo y de que viva despreocupada y sin importarle lo que le pase a nadie. Marta Fernández Muro es la madre de José Ramón que sigue viviendo con el mismo espíritu hippy de su juventud y es una mujer libre y sin prejuicios a la que todo le parece bien.

Los amigos

Chani Martín es el vecino, un tipo insoportable pero que siempre está ahí y al que "al final, le pillas el punto". Pilar Gómez da vida a Pilar, la nueva amiga de Berta y que a José Ramón no le cae demasiado bien. Conquista al personaje de Pedreño con sus historias de una vida de locuras que ella no tiene, ni tendrá y es la típica echada para adelante, con mucha cara para todo. Enrique Martínez es Riki, el compañero de José Ramón y un tipo aburrido al que no llamaría si no fuera porque se ven todos los días y cuando no, simplemente aparece por ahí.