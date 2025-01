Los zapeadores repasan las teorías consipiranoicas más locas: "El Titanic nunca se hundió, porque los icebergs no existen"

Los zapeadores analizan la entrevista de Javi Poves, entrenador de fútbol y fiel defensor del terraplanismo, en Espejo Público, donde llega a compartir más detalles sobre su visión del mundo.

"Para ir al borde (del mundo) necesitas ir a la Antártida. ¿Sabéis que hay muchísimos tratados internacionales de no tránsito? Me dejan ir a cualquier parte del mundo, pero no me dejan ir con los pingüinos", comentó Poves ante la incredulidad de Susanna Griso.

Además, el entrenador también pone en duda la llegada del hombre a la Luna y se considera más listo que Galileo. "Yo tengo infinitamente más capacidad a nivel técnico que gente de hace tres siglos", se excusa Poves.

Sin embargo, desde Zapeando 'consideran' que estas teorías conspiranoicas ya están algo desfasadas. Por eso, el programa ha ofrecido una ronda rápida de teorías para hacer las sobremesas más amenas, entre las que se incluyen:

"El Titanic nunca se hundió, porque los icebergs no existen. Son pirámides de corcho pintadas por los mayas", apunta Cristina Pedroche. Por otro lado, Dani Mateo 'asegura' que "Juan y Medio son dos extraterrestres pequeños subidos uno encima de otro" y para colmo, "su bigote está pintado".

Descubre más en el vídeo de Zapeando.