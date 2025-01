La reacción de Cristina Pedroche al descubrir que le han dedicado una chirigota: "Me parece supergracioso"

Con febrero, a la vuelta de la esquina, comienzan a sonar las icónicas chirigotas del Carnaval de Cádiz. En esta ocasión, una comparsa ha querido dedicar una canción a Cristina Pedroche y a su comentado vestido de las campanadas, confeccionado con leche materna.

"Las campanadas siempre con la Pedroche. Ese es el evangelio de mi cuñado", dice la canción. "Todo el mundo pendiente a ver qué lleva. Solo mirándola a ella, ni sabrán que está Chicote", continúa la chirigota con su característico humor.

Tras ver el vídeo, la zapeadora aseguró que le había encantado. "Todo me parece muy guay", señaló Cristina Pedroche. Además, explicó que el grupo de chirigoteros le había escrito para agradecerle que compartiera el contenido en sus redes sociales.

"Me dieron las gracias, porque últimamente hay mucha gente que se siente ofendida. Parece que tenemos la piel demasiado sensible, y a mí me parece supergracioso. Yo me lo tomo como un homenaje", comentó la zapeadora