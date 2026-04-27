VÍDEO | Virginia Riezu su luce bailando 'Thriller' de Michael Jackson: "Me gusta mucho enseñar mi 'no contorno'"

El 24 de abril se estrenaba el biopic de Michael Jackson y la zapeadora se ha querido sumar a las celebraciones de los fans bailando el popular tema del artista.

Este viernes llegaba a las carteleras 'Michael', el biopic del cantante Michael Jackson. La película era una de las más esperadas, por ese motivos los fans del artista no pudieron evitar organizar sus particulares homenajes a Jackson en el cine.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, un grupo de personas vestidas como el rey del pop interpretan la coreografía de 'Thriller'. A pesar de ello, como destaca María Gómez, en la parte izquierda del vídeo se puede ver a una señora que no es capaz de seguir la coreografía.

"Una vez en mi vida fui a clase de zumba y me sentía así", comenta Nacho García. "Está claro, todos iban a ver la película de Michael Jackson y ella iba a ver 'Torrente', estaba en otra onda", añade el zapeador. "Es mi ganadora, es la que más lo está viviendo", afirma Dani Mateo, "su manera de bailar me recuerda mucho a Virginia".

La zapeadora, tras el comentario del presentador de Zapeando, se anima a bailar la popular canción. Virginia no solo baila 'Thriller', sino que también se anima con 'Billie Jean'. "Se viene arriba", afirma Quique Peinado. "Me gusta mucho enseñar mi 'no contorno'", concluye Riezu.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.