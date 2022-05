Valeria Ros muestra en el vídeo de arriba la demostración de lo que pasa cuando dos señoras que no se apañan con la tecnología intentan hacerse una fotografía. En este caso, una de ellas intenta hacer de modelo y la otra, de fotógrafa. "Patata, patata, ¿las flores sales?", pregunta la 'modelo', que pide a su amiga que no salga la ropa tendida. Al darse cuenta de que no hay forma de que no salga el tendal, las mujeres deciden cambiar la ubicación.

Tras este caso, el problema llega cuando la 'fotógrafa' critica la pose de su amiga: "No te pongas tan flamenca, ponte derecha y normal". "No puedo", afirma la 'modelo', que siguen diciendo "patata" cada poco para salir sonriendo. Pero la cosa no acaba ahí y es que lo que ninguna de las dos sabe es que la fotógrafa no ha hecho fotos sino un vídeo grabando todo el proceso. Puedes ver toda la secuencia en el vídeo principal de esta noticia.