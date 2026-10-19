VÍDEO | Boticaria García confirma el peligro de comer harina cruda: "Moler el cereal no equivale a eliminar todos los bichos que lleva"

Boticaria García analiza en Zapeando los riesgos para la salud de algunos alimentos de nuestro día a día. En este vídeo explica que "quitar el huevo de una masa no te da vía libre para rebañar, hay que cocinar".

Boticaria García habla de los riesgos alimentarios que rodean a algunos de los alimentos más comunes de nuestra cocina, como el arroz recalentado o la harina cruda.

Respecto a la segunda, Boticaria confirma que probar masa cruda de bizcocho no solo es peligroso por el huevo, sino también por la harina cruda: "Hay que pensar que moler el cereal no equivale a eliminar todos los bichos que lleva dentro", afirma.

De este modo, señala que los cereales pueden contener salmonella o E.coli, por lo que los centros para el control y prevención de enfermedades han investigado brotes relacionados con la harina y mezclas crudas en 2016, 2019, 2021 y 2023.

"Que venga en una bolsa seca y en su paquetito no significa que esté lista para que te la puedas comer tal cual", apunta Boticaria, que añade que "quitar el huevo de una masa no te da vía libre para rebañar, hay que cocinar".

No obstante, Boticaria explica que "hay masas preparadas expresamente para comer sin cocinar con ingredientes que están tratados para eso", para lo que es tan sencillo como mirar su etiqueta para ver si necesita cocinado.

Por otro lado, la FDA de Estados Unidos desaconseja intentar hacer segura la harina calentándola con el microondas porque "no puedes eliminar todas las bacterias".

De este modo, Boticaria indica que lo más seguro es cocinar la harina y después limpiarnos las manos, los utensilios y las superficies, porque "la harina cruda también cuenta cuando limpias la cocina".

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