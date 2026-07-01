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Alfonso Arús, al saber que Georgina Rodríguez es diseñadora de ropa: "No la he visto estudiar"
Georgina Rodríguez estrena marca de ropa deportiva. Se trata 'Mimoa', una colección que ya ha lucido en algunos partidos del Mundial.
Georgina Rodríguez ha lanzado al mercado su colección de marca deportiva 'Mimoa'. La pareja de Cristiano Ronaldo ya ha lucido algunas de las prendas las veces que ha ido a apoyar al portugués y a su selección en los partidos del Mundial de Fútbol. "¿Dónde y cuándo ha aprendido a diseñar?", pregunta Alfonso Arús, que destaca que no la ha visto estudiar. Por su parte, Hans Arús afirma que las prendas son "muy básicas y las puedes encontrar en cualquier tienda". Por otro lado, Alfonso Arús alucina al saber que ha regalado un bolso Hermès a la mujer de un futbolista.
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