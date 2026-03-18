VÍDEO | El rap de unas monjas que te enseña a bendecir la mesa: "Bendice el pan, bendice el vino..."

Un grupo de monjas ha revolucionado el ritual de bendecir la mesa con el "rap de la bendición", que en este vídeo te enseña a dar gracias por los alimentos que vas a tomar, con mucho ritmo.

Todo se moderniza y el ritual para bendecir la mesa no iba a ser menos. De hecho, ya existe un rap que causa furor entre algunas monjas.

"Este es el rap de la bendición, que Dios bendiga esta alimentación. Bendice el pan, bendice el vino, bendice a la familia que lo ha producido", dice la letra de esta canción que también te enseña cómo hay que hacerlo: "Estiro la mano, doblo el codo, me persigo y con esto queda bendecido todo".

"Estas monjas son tan modernas que cuando se confiesan dicen: 'Ey, que he pecado, bro'", reacciona María Gómez, mientras que Virginia Riezu señala que también le dicen: "Yo quiero que me des un besito nada más".

Los zapeadores se vuelven locos con el hit de la orquesta 'Nueva Linea', ante lo que Dani Mateo asegura que "a veces tengo ganas de ir a la estación de Atocha y coger un tren a donde sea".

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