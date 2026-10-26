VÍDEO | No, sudar no sirve para curar el catarro: la enfermera Esther Gómez desmonta el mito y avisa que "puede ser contraproducente"

La enfermera Esther Gómez contradice a nuestras madres y abuelas y avisa que taparse excesivamente o hacer ejercicio para 'curar el resfriado' no solo no lo va a conseguir, sino que puede "aumentar el malestar y favorecer la deshidratación".

Llega el frío y, con él, la temporada de resfriados. Para prepararnos de la mejor manera, la enfermera Esther Gómez aborda en Zapeando algunos mitos que siempre nos han contado y que no son del todo ciertos, como lo de coger un catarro por pasar frío o eso de que el catarro hay que sudarlo.

La experta señala que esto último no solo no es cierto, sino que incluso "puede ser contraproducente": "Sudar no significa que estemos expulsando el virus por el sudor", comenta Esther, que aclara que "el sudor es fundamentalmente un mecanismo de termorregulación" y "no va a curar el catarro".

De este modo, indica que "si nos tapamos excesivamente o hacemos ejercicio intenso para sudar, podemos aumentar el malestar y favorecer la deshidratación". Por ello, señala que "lo más recomendable es descansar, mantener una hidratación adecuada y utilizar ropa y mantas que nos permitan estar cómodos sin provocar un sobrecalentamiento".

¿Podemos ir al gimnasio?

No obstante, en el caso de que tengamos síntomas leves, Esther explica que un ejercicio moderado "puede ser tolerable", pero si tenemos fiebre, malestar general o dolor muscular "lo recomendable es evitar el ejercicio y priorizar la recuperación".

Por otro lado, destaca que "cuando estamos enfermos tenemos que pensar en las personas que nos rodean e ir al gimnasio con síntomas de una infección respiratoria favorece el contagio".

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