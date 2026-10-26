Dani Mateo, sobre la celebración de Roncero a la victoria del Real Madrid: "Duele perder pero solo por ver su alegría, compensa"

El presentador de Zapeando, Dani Mateo, reacciona a la divertida celebración del madridista Tomás Roncero sobre la victoria del Clásico, donde el Real Madrid se llevó la victoria por 1-2.

Dani Mateo, presentador de Zapeando y seguidor del Barcelona, reaccionó con humor a la celebración de Tomás Roncero tras la victoria del Real Madrid frente al Barça. Mateo destacó que, aunque perder duele, ver la alegría de Roncero compensa. Roncero, conocido por su fervor madridista, celebró incluso antes del triunfo, cantando y gritando el himno del Real Madrid. Dani bromeó sobre la falta de distancia anti-Covid de Roncero con el público. Tras el partido, las redes se llenaron de memes, incluyendo uno con inteligencia artificial que impresionó a Cristina Pedroche por su realismo.

Dani Mateo reacciona a la divertida celebración del madridista Tomás Roncero al triunfo del Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona: "Pone cara de cantaor flamenco". El presentador de Zapeando, fiel azulgrana, admite que por tal celebración: "Duele perder pero solo por ver la alegría de Tomás, compensa".

Tomás Roncero celebraba la victoria del Real Madrid, incluso antes de que ocurriera, cantando y, como no, gritando el himno madridista: "¡Hala Madrid!".

"El chaval del público no sabía si aplaudir el himno o pedir una orden de alejamiento", comenta Dani, pues Tomás no respetaba la distancia anti-Covid con el público, según Kike Peinado. Sin embargo, aunque sea doloroso el duplete de goles de MBappé, para Dani Mateo compensa ver la alegría de Roncero.

Tras la victoria del Madrid en El Clásico se han inundado las redes de memes y todos le han llegado al móvil de Dani Mateo, hay uno hecho con inteligencia artificial en el que Mourinho y Flick se enfrentan jugando a baloncesto y con peineta incluida. "¡Está muy bien hecho!, dentro de poco vamos a tener que pedir el VAR para ver si es real o no", comenta Cristina Pedroche.

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