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Dani Mateo, sobre la celebración de Roncero a la victoria del Real Madrid: "Duele perder pero solo por ver su alegría, compensa"

El presentador de Zapeando, Dani Mateo, reacciona a la divertida celebración del madridista Tomás Roncero sobre la victoria del Clásico, donde el Real Madrid se llevó la victoria por 1-2.

Dani Mateo sobre Roncero
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Dani Mateo reacciona a la divertida celebración del madridista Tomás Roncero al triunfo del Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona: "Pone cara de cantaor flamenco". El presentador de Zapeando, fiel azulgrana, admite que por tal celebración: "Duele perder pero solo por ver la alegría de Tomás, compensa".

Tomás Roncero celebraba la victoria del Real Madrid, incluso antes de que ocurriera, cantando y, como no, gritando el himno madridista: "¡Hala Madrid!".

"El chaval del público no sabía si aplaudir el himno o pedir una orden de alejamiento", comenta Dani, pues Tomás no respetaba la distancia anti-Covid con el público, según Kike Peinado. Sin embargo, aunque sea doloroso el duplete de goles de MBappé, para Dani Mateo compensa ver la alegría de Roncero.

Tras la victoria del Madrid en El Clásico se han inundado las redes de memes y todos le han llegado al móvil de Dani Mateo, hay uno hecho con inteligencia artificial en el que Mourinho y Flick se enfrentan jugando a baloncesto y con peineta incluida. "¡Está muy bien hecho!, dentro de poco vamos a tener que pedir el VAR para ver si es real o no", comenta Cristina Pedroche.

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