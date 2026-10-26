El Govern asegura que los Mossos pedirán judicialmente poder rastrear el origen de las entidades tras los disturbios en Barcelona

Protesta convocada por redes sociales en Barcelona que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra

Los detalles La consellera de Interior, Núria Parlon, no ha descartado que se produzcan nuevas detenciones. A la pregunta de si podría haber detrás algún partido político, ha contestado: "Yo soy consellera, no puedo decir esto".

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha calificado los disturbios en Barcelona como "delincuencia" sin relación con reivindicaciones sociales, y ha anunciado que los Mossos d'Esquadra pedirán autorización judicial para rastrear el origen de la convocatoria y cerrar canales que inciten a la violencia. Los disturbios, organizados a través de redes sociales por una plataforma anónima, resultaron en 128 detenciones y 23 comercios saqueados. Parlon ha enfatizado que estos actos buscan desestabilizar utilizando a jóvenes y ha pedido dejar trabajar a los Mossos en la investigación, que podría resultar en nuevas detenciones.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha afirmado que los disturbios del sábado en Barcelona no tenían "absolutamente nada que ver" con una reivindicación, fue "delincuencia", y ha avanzado que los Mossos pedirán judicialmente poder rastrear el origen de la convocatoria y las identidades de sus promotores.

Los Mossos d'Esquadra investigan quién está detrás de la protesta de jóvenes que el sábado derivó en violentos alborotos en Barcelona, convocada a través de redes por una plataforma anónima y que ha dejado un saldo de 128 detenidos, 72 de ellos menores, y 23 comercios saqueados y vandalizados.

En sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y RAC1, la consellera ha anunciado que se pedirá judicialmente que de manera urgente poder rastrear el origen de la convocatoria y el origen de sus promotores.

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Además, se pedirá judicialmente que las plataformas cierren esos canales de mensajería masiva que incitan a la "violencia", como los que llamaron a protestar el sábado, puesto que detrás de ellos solo hay la "voluntad de generar disturbios, desórdenes públicos, saqueos, robos con fuerza y de enfrentarse a la policía". En este sentido, ha subrayado que la convocatoria no tenía "absolutamente nada que ver" con una reivindicación social o política ni con ninguna movilización legítima.

"Esto es delincuencia, organizada o no, y hay que identificar y detener a las personas que están detrás de estos canales de plataformas de redes sociales, que buscan "desestabilizar" y desatar el "caos" utilizando a jóvenes, ha señalado.

Parlon ha pedido dejar trabajar a los Mossos d'Esquadra, que tienen "mucha información policial" sobre este caso para poder desarticular este grupo que quiere "desestabilizar y crear una sensación de inseguridad" y para poder identificar a la persona que escribió el primero de los mensajes.

En el marco de la investigación, ha dicho, no se descartan nuevas detenciones. A la pregunta de si podría haber detrás algún partido político, ha contestado: "Yo soy consellera, no puedo decir esto", y ha insistido además de que la investigación sigue abierta.

Parlon ha admitido de que lo vivido el sábado, con "disturbios, pillaje, caos social, robo con fuerza y enfrentamientos con la policía" ha sido un hecho "anómalo": "No es tolerable" y estos jóvenes no se pueden ir de rositas", ha agregado.

Collboni, sobre los disturbios: "Vamos a tener más elementos para prevenirlos"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado que la policía tenía constancia de la convocatoria del sábado que desencadenó altercados en la ciudad por parte de grupos violentos, pero que se enfrentaba a un "fenómeno desconocido" del que ahora tiene "más elementos" para prevenir casos similares.

Así lo ha explicado este lunes en una entrevista en la SER en la que ha lanzado un mensaje de apoyo a la policía y a los comerciantes y de "tolerancia cero" a esta "violencia gratuita, que no responde a una causa política" y que fue promovida, según ha dicho, en las redes sociales.

Collboni ha cifrado en 36.000 euros el valor del mobiliario urbano quemado, a la espera de los informes que se están elaborando, tras unos altercados que se saldaron con 23 comercios afectados y 128 detenidos, el 56 % menores de edad, de modo que serán sus padres quienes "pagarán las consecuencias" por los desperfectos ocasionados.

Preguntado sobre si Barcelona está preparada para afrontar nuevos disturbios de este tipo, el alcalde ha señalado que en estos momentos se está "interrogando e investigando" a los detenidos y que, con la información que la policía está recabando, tendrán "más elementos" para prevenir este "fenómeno nuevo e imprevisible". Además, ha asegurado que esta nueva información servirá para "mejorar algunos protocolos", a fin de evitar que episodios similares "vuelvan a suceder".

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