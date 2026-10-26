VÍDEO | Juan Sanguino analiza el discurso de Leonor en los premios Princesa de Asturias: "Se nota que Letizia ha practicado con ella"

El colaborador de Zapeando ha destacado que la princesa tiene "el mismo ritmo que su madre", aunque asegura que "estaba nerviosa": "Le costaba respirar, pero también se notaba que lo había ensayado mucho".

El pasado viernes tuvo lugar en Oviedo la gala de los Premios Princesa de Asturias y, en ella, se produjo el primer discurso de Leonor como princesa en los galardones que llevan su nombre. Juan Sanguino ha analizado el evento y le ha llamado la atención que "se le vio nerviosa": "Le costaba respirar, pero también se notaba que lo había ensayado mucho".

Pero aún más llamativo le resultó las similitudes entre la forma de hablar de la princesa y la de su madre, la reina Letizia: "Tiene el mismo ritmo". "Se nota que Letizia ha estado practicando con ella", ha añadido Juan Sanguino.

Además, el colaborador de Zapeando ha comparado el guiño que Leonor hizo a su padre, Felipe VI. "El discurso me pareció impecable, porque vinculaba su primer discurso al primero de su padre, en 1981", ha concluido.

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