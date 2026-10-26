VÍDEO | La enfermera Esther Gómez contradice a las madres de España sobre el abrigo y los resfriados: "El frío no crea un virus de la nada"

La enfermera Esther Gómez desmonta el mito de que salir con frío y el pelo mojado provoca un resfriado y explica que, para que nos constipemos, "necesitamos infectarnos con un microorganismo o con un virus respiratorio".

Parece que el frío ha llegado por fin y, con él, los virus. Por ello, la enfermera Esther Gómez desmonta varios mitos sobre los resfriados, entre ellos el de que nos constipamos con el frío.

La experta contradice a "todas las madres de España" y explica que este mito "científicamente no es así": "El pelo mojado no provoca un resfriado. Para tenerlo necesitamos infectarnos con un microorganismo o con un virus respiratorio, como por ejemplo un rinovirus, que son una de las causas más frecuentes".

En definitiva, concluye que "el frío no crea un virus de la nada, puedes salir con el pelo mojado, pasar frío y sentirte incómodo, pero si no estás expuesto a un virus que sea capaz de infectarte, no vas a desarrollar un resfriado por ese motivo". Eso sí, señala, "el frío puede favorecer indirectamente que nos infectemos".

La coincidencia entre los resfriados y el invierno tiene que ver con varios factores, entre ellos nuestras defensas. "La nariz no es simplemente un conducto por el que entra aire, también es una barrera biológica", indica Esther, que explica cómo el aire frío o seco es capaz de "alterar las propiedades del moco" y dificultar el mecanismo de limpieza y defensa y hacer "que algunos virus superen nuestras defensas".

También está la cuestión de que los virus están más cómodos con el frío, como es el caso del de la gripe. Por otro lado, también juega un papel importante nuestro comportamiento, ya que con frío pasamos más tiempo en interiores, "muchas veces con las ventanas cerradas porque nos da pereza ventilar".

De este modo, cuando una persona infectada habla, tose o respira, libera partículas que pueden contener virus y, en espacios mal ventilados, se acumulan estas partículas en el aire y aumenta el riesgo de contagio.

¿Es peligroso salir sin abrigo?

Con todo esto, Esther también explica que "exponerse al frío intenso también puede tener consecuencias". Podemos perder calor corporal, sufrir síntomas de hipotermia en situaciones extremas o sufrir dificultades respiratorias si tenemos enfermedades como el asma.

Por eso, hay que abrigarse adecuadamente, pero no, apunta Esther, "para impedir mágicamente que entren los virus, sino para protegernos del frío y mantener nuestro confort térmico".

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