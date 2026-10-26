Los Mossos investigan si en el autobús accidentado en Fogars iban demasiados pasajeros de pie

Los detalles El autobús, con 65 asientos, acabó saliéndose de la carretera, una vía estrecha de curvas, y precipitándose por un talud, lo que provocó heridas a 87 personas, de las que medio centenar aún siguen ingresadas.

Los Mossos d'Esquadra investigan el accidente de un autobús que se precipitó por un terraplén en la BV-5114 en Fogars de Monclús, Barcelona, dejando 87 heridos, de los cuales un centenar sigue hospitalizado, nueve en estado crítico o semicrítico. El conductor dio negativo en pruebas de alcoholemia y drogas. La investigación se centra en determinar si el autobús, con 65 asientos, llevaba demasiados pasajeros de pie, permitido por normativa. La consellera de Interior, Núria Parlon, sugiere revisar la normativa para evitar pasajeros de pie. El autobús iba desde un camping a Santa Fe del Montseny.

Los Mossos d'Esquarda investigan si en el autobús que ayer se precipitó por un terraplén en la BV-5114 en Fogars de Monclús (Barcelona), cuyo conductor ha dado negativo en el control de alcoholemia y drogas, circulaba con demasiados pasajeros de pie.

El accidente ocurrió hacia las 16:43 horas de ayer, cuando, por causas que se están investigando, el autobús, con 65 asientos, acabó saliéndose de la carretera, una vía estrecha de curvas, y precipitándose por un talud, lo que provocó heridas a 87 personas, de las que medio centenar aún siguen ingresadas, de ellas nueve en unidades de críticos, semicríticos o de reanimación.

Imagen de Bomberos de Cataluña del accidente de un autobús en Fogars

En declaraciones a los periodistas en el centro de mando de los Bomberos, el subinspector jefe del área regional de Tráfico de los Mossos d'Esquadra en Mollet del Vallès (Barcelona), Quique Granero, ha informado de que el conductor del autocar ha dado negativo en la prueba de alcoholemia y drogas. La unidad de investigación y transporte de los Mossos d'Esquadra tratar de averiguar las causas del accidente, por lo que ahora se encuentran en fase de recogida de datos para intentar aclarar lo ocurrido.

El responsable de los Mossos ha remarcado que la normativa permite que en este tipo de servicios algunos pasajeros puedan ir de pie, si bien ha indicado que están intentando aclarar cuántos de los usuarios del autocar, que tiene 65 asientos, iban levantados, para determinar si eran demasiados.

De hecho, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha opinado este lunes que habría que valorar si hay que cambiar la normativa vigente en el transporte de viajeros para que los pasajeros no vayan de pie. El autocar seguía el trayecto de subida desde un camping hasta Santa Fe del Montseny, según ha detallado el responsable policial.

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