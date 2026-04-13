VÍDEO | Francisco Cacho detalla los próximos pasos de las misiones Artemis: "El objetivo es llegar a Marte"

La misión Artemis II es solo el principio. Como explica el meteorólogo de laSexta se van a llevar a cabo hasta 10 misiones Artemis que buscan, por un lado, construir una base en la luna y, por otro, llegar al planeta rojo.

Este fin de semana los astronautas del Artemis II han vuelto a la tierra con éxito. "La misión ha sido todo un éxito y han sido los humanos en alcanzar mayor distancia desde la Tierra", cuenta Quique Peinado. Pero esto es solo el principio. Francisco Cacho explica los próximos pasos de las misiones Artemis.

"Lo que hemos visto es un aperitivo", indica el meteorólogo de laSexta, "porque los objetivos son dos": "Construir una base en la Luna donde vivan los humanos y llegar a Marte". Para conseguirlo, han planificado varias fases.

En 2028, con la misión Artemis III, "volveremos a pisar la Luna". Con la misión Artemis IV, planificada para 2029, "se colocará la primera pieza de la base lunar en el polo sur de la Luna". A partir de 2030, con los Artemis V, VI, VII, VIII, IX y X, "irán acoplando módulos a esa base lunar".

"El Artemis XI ya hace 'Marina d'Or, ciudad de vacaciones'", comenta Nacho García. En cuanto al objetivo de llegar a Marte, "con la tecnología actual, tardamos nueve meses en llegar", explica Francisco, "pero tenemos que salir en un momento concreto: cuando las órbitas de los dos planetas están cerca, algo que ocurre cada 26 meses". La próxima vez que eso ocurra será en 2028, momento en el que quieren mandar una nave no tripulada.

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