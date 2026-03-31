El fisioterapeuta Víctor Hernán explica cuáles son los síntomas de la ciática, en vídeo

Hernán aclara que no es una enfermedad sino un síntoma. El fisioterapeuta expone que es "es un dolor que nace en la zona lumbar, en la zona glútea, y baja por la pierna, siguiendo el recorrido del nervio ciático".

El fisioterapeuta Víctor Hernán visita Zapeando para hablar sobre un síntoma que sufre mucha gente: la ciática. Como explica, "es un dolor que nace en la zona lumbar, en la zona glútea, y baja por la pierna, siguiendo el recorrido del nervio ciático". Puede ir acompañada, además, de dolor lumbar, y, a nivel médico, "se solapa mucho con la radiculopatía lumbar".

Hernán señala que, en la mayor parte de los casos, este dolor se produce cuando "el núcleo del disco vertebral migra hacia atrás rompiendo esos anillos y toca los nervios". Una protrusión también podría provocar ciática, al igual que lo haría la estenosis del canal o la espondilolistesis.

El síndrome del piramidal también podría confundirse con la ciática. Víctor explica que este músculo "irrita la señal nerviosa del nervio ciático y nos da un dolor, a menudo, que se llama pseudociática o falsa ciática, y que el origen no es lumbar sino muscular".

En cuanto a los síntomas habituales que provoca la ciática, el fisioterapeuta señala que causa dolor irradiado, debilidad, hormigueo, entumecimiento o dolor al sentarse o levantarse. "Este dolor baja desde la lumbar hasta la pierna", concluye.

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