VÍDEO | "Te tienes que tratar como te trata Google Maps": la clave de Arun Mansukhani para relacionarnos con nuestras metas

Arun Mansukhani desvela en este vídeo algunos consejos para lidiar con la autoexigencia tan de moda en nuestra sociedad, entre ellos tratarnos como lo hace Google Maps: "Ni me putea, ni me da la razón, me redirige".

La autoexigencia es uno de los problemas de nuestra sociedad actual. Podemos sentir que nuestra vida es un fracaso porque no hacemos yoga todos los días ni distinguimos el té rooibos del poleo menta.

De cara a relacionarnos con nuestras metas y objetivos de forma más saludable, el psicólogo Arun Mansukhani recomienda tratarnos a nosotros mismos "como hace Google Maps".

"Cuando no coges un desvío, Google Maps no te dice 'inútil, te he dicho que vayas a la derecha'. Tampoco te dice 'muy bien, sigue hacia adelante', no te engaña. Te dice 'no pasa nada, coge el siguiente'", explica en el vídeo sobre estas líneas, donde lo resume como que esta aplicación "ni me putea, ni me da la razón, me redirige".

Por otro lado, está el cultivo de la dopamina del esfuerzo sostenido, mucho más beneficioso que la rápida que proporciona el móvil o las adicciones.

Para ello, Arun señala que lo primero es "eliminar comportamientos adictivos" y hacer "ayuno intermitente de móvil". En este sentido, señala que "no podemos ver más de tres horas de pantallas al día", porque "a partir de tres horas es un colapso".

Por otro lado, apunta, "el multitasking nos viene muy mal, porque resolvemos las tareas muchísimo peor". Por ello, recomienda hacer "una tarea a la vez" en "bloquecitos pequeñitos" y "reforzándonos mucho".

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