Alfonso Arús pone a sus colaboradores contra las cuerdas: ¿qué te llevarías si tuvieras que salir corriendo de casa?

Según los expertos, en situaciones límite, hay elementos que resultan imprescindibles, como los medicamentos, el agua o la comida y otros que recomiendan tener preparados.

¿Qué harías si de repente tuvieras que abandonar tu casa y solo pudieras llevarte lo imprescindible? Alfonso Arús ha puesto a sus colaboradores en esta situación límite en Aruser@s y ha abierto un debate sobre qué meteríamos en una mochila de emergencia.

Según los expertos, hay elementos que resultan imprescindibles, como los medicamentos, el agua o la comida. También hay otros que recomiendan tener preparados, como los documentos personales, una radio, dinero en efectivo o una batería portátil.

Sin embargo, cuando llega el momento de elegir, muchos encuestados se decantan por objetos mucho menos prácticos, pero que también pueden tener un importante valor sentimental: joyas, fotografías, recuerdos de la infancia o incluso las cenizas de una mascota.

"¿Para qué vas a llevarte agua y comida? ¿Qué haces con una garrafa de cinco litros? Llévate el dinero y con eso ya comprarás el agua que quieras", ríe el presentador del programa al conocer las pautas señalas por los especialistas. "Yo cogería mi DNI y el móvil", señala Angie Cárdenas por su parte.

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