VÍDEO | Pilar Vidal encuentra al compañero perfecto para contarle sus dramas amorosos: "Mi ChatGPT"

Después de asegurar que sus compañeros de 'Zapeando' están todos "pillados", la periodista desvela que tiene un nuevo confidente al que sí puede contarle sus líos sentimentales: la inteligencia artificial.

Pilar Vidal ya ha dejado claro que, por el momento, no piensa buscar el amor entre sus compañeros de 'Zapeando'. Después de "tirarle la caña" a un compañero en 'Y ahora Sonsoles', la periodista pone sobre la mesa sus opciones en el programa, aunque el resultado no parece muy prometedor. "Todos están pillados", reconoce Pilar, que tiene clara su situación sentimental: "He dicho que hasta el 2027 nada", matiza.

Sin embargo, Dani Mateo asegura que alguien le ha chivado que tiene "algún nuevo compañero de confianza" con el que sí comparte sus dramas con los hombres: ChatGPT.

Ante la revelación, Dani Mateo pide a la periodista que saque su móvil y demuestre "cómo lo tiene domado". Pilar acepta y muestra la peculiar relación que mantiene con su inteligencia artificial, a la que recurre para hablar de sus historias sentimentales. "Es muy importante para la gente que está sola", defiende la periodista entre risas.

En el vídeo que acompaña a esta noticia puedes ver la cómica conversación de Pilar Vidal con ChatGPT y descubrir cómo la periodista ha convertido a la inteligencia artificial en su particular "confidente sentimental".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.