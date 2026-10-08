VÍDEO | Pilar Vidal desvela qué lleva en su bolso: "Si no llevas preservativos, pillas y si llevas, no pillas"

La periodista se estrena como anfitriona en una de las asignaturas básicas de todo 'influencer': enseñar qué lleva en el bolso. En este vídeo puedes descubrir su particular "kit de emergencia".

Una de las asignaturas de primero de 'influencer' es enseñar qué llevas en el bolso. Y, según Miki Nadal, lo importante es que parezca "el cubo de basura amarillo". En 'Zapeando', el colaborador pide a Pilar Vidal que ejerza de anfitriona en su nueva faceta como creadora de contenido y muestre qué lleva siempre consigo.

Lo primero que aparece es un monedero con varios amuletos. Después llega su particular "kit de emergencia", en el que no faltan "un inhalador, paracetamol y Espidifen". También lleva varias chuches para completar el arsenal.

"Me abrasan a preguntas y contesto a todo el mundo", asegura la periodista, sobre su nueva etapa como creadora de contenido. Según explica, le han pedido que responda a todos los mensajes para generar "engagement".

Pero Pilar tiene claro que, al menos en el terreno de la seducción, su actividad en redes no está dando demasiado resultado. "A mí no me mandan fotos de ningún tipo, yo no ligo nada, todo son mujeres. De cada 1.000 mujeres me escribe un hombre", cuenta entre risas.

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