Ahora

¿Qué llevo en mi bolso?

VÍDEO | Pilar Vidal desvela qué lleva en su bolso: "Si no llevas preservativos, pillas y si llevas, no pillas"

La periodista se estrena como anfitriona en una de las asignaturas básicas de todo 'influencer': enseñar qué lleva en el bolso. En este vídeo puedes descubrir su particular "kit de emergencia".

Pilar

Una de las asignaturas de primero de 'influencer' es enseñar qué llevas en el bolso. Y, según Miki Nadal, lo importante es que parezca "el cubo de basura amarillo". En 'Zapeando', el colaborador pide a Pilar Vidal que ejerza de anfitriona en su nueva faceta como creadora de contenido y muestre qué lleva siempre consigo.

Lo primero que aparece es un monedero con varios amuletos. Después llega su particular "kit de emergencia", en el que no faltan "un inhalador, paracetamol y Espidifen". También lleva varias chuches para completar el arsenal.

"Me abrasan a preguntas y contesto a todo el mundo", asegura la periodista, sobre su nueva etapa como creadora de contenido. Según explica, le han pedido que responda a todos los mensajes para generar "engagement".

Pero Pilar tiene claro que, al menos en el terreno de la seducción, su actividad en redes no está dando demasiado resultado. "A mí no me mandan fotos de ningún tipo, yo no ligo nada, todo son mujeres. De cada 1.000 mujeres me escribe un hombre", cuenta entre risas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Ni un minuto de silencio: el PP rechaza el homenaje a Maricarmen e intenta justificarse con la excusa de la "utilización política"
  2. Hacia las elecciones generales en directo | Ada Colau insiste en tener "varias caras" en Frente Amplio: "Tiene que estar Podemos"
  3. La Fiscalía cree que la imputación del PSOE en la causa de las cloacas es "prematura" aunque apunta a que hay indicios de delito
  4. Nicolás Maduro y su mujer serán acusados de presuntas torturas a estadounidenses en Venezuela
  5. Las claves del posible caso de peste neumónica en Rusia: una trabajadora fallecida y casi 200 personas bajo vigilancia
  6. Un 'policía' desahucia a Marc Giró del plató durante su monólogo: "Primero a una anciana y ahora a una mariquita desvalida"