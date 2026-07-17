VÍDEO | Lo nunca visto en un concierto de Rosalía: la cantante ayuda a una fan a revelar el sexo de su bebé

Rosalía va un paso más allá de las performance habituales de sus conciertos y cumple el deseo de una fan: desvelar en directo el sexo de su bebé. El momentazo, en este vídeo.

Ya sabemos que los conciertos de Rosalía son toda una experiencia. En ellos la artista canta, baila, confiesa a los espectadores y ahora también desvela el género del bebé de sus fans.

La chica le explicaba que el papá del bebé no estaba en el concierto, pero aún así las dos se prepararon para desvelar el sexo del bebé ante miles de personas.

"¡Va a ser niña!", anunciaba Rosalía ante los aplausos y gritos del público, mientras las dos se fundían en un emocionante abrazo.

"Como siga prestándose a cualquier cosa, un día va a acabar parando el concierto para ayudar a un fan a vender su Ford Fiesta del 94", reacciona Maya Pixelskaya. Iñaki Urrutia, por su parte se imagina un momento orquesta: "Me dicen que se han perdido unas llaves...".

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