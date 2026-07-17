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Deja una nota en la tapa del váter para avisar a un chico que su novia le ha puesto los cuernos con él: "Lo siento, bro"
Tras pasar la noche con una chica, un chico descubre que la joven tiene novio y decide avisarle de su infidelidad poniéndole una nota debajo de la tapa del váter de su casa: "Si fuera yo, me gustaría saberlo".
Un hombre se ha encontrado una nota inesperada tras levantar la tapa del váter de su casa. En ella, otro chico le advierte de la infidelidad de su novia: "Esta chica me acaba de decir por la mañana que tiene novio. Lo siento por contártelo así, pero yo querría saberlo en tu lugar, lo siento, bro".