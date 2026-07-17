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Deja una nota en la tapa del váter para avisar a un chico que su novia le ha puesto los cuernos con él: "Lo siento, bro"

Tras pasar la noche con una chica, un chico descubre que la joven tiene novio y decide avisarle de su infidelidad poniéndole una nota debajo de la tapa del váter de su casa: "Si fuera yo, me gustaría saberlo".

Deja una nota en la tapa del váter para avisar a un chico que su novia le ha puesto los cuernos con él: "Lo siento, bro"

Un hombre se ha encontrado una nota inesperada tras levantar la tapa del váter de su casa. En ella, otro chico le advierte de la infidelidad de su novia: "Esta chica me acaba de decir por la mañana que tiene novio. Lo siento por contártelo así, pero yo querría saberlo en tu lugar, lo siento, bro".

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