VÍDEO | Juan Sanguino lo cuenta todo de la denuncia del dueño de Cantora a Kiko Rivera por allanamiento de morada: "Nos vamos de juicio"

Juan Sanguino analiza el episodio de la entrada de Kiko Rivera en Cantora tras, presuntamente, romper un cerrojo y arrancar tres garajes, por el que el nuevo propietario de la finca quiere denunciarle por allanamiento de morada.

El nuevo dueño de Cantora prepara acciones legales contra Kiko Rivera porque, por lo visto, el hijo de Isabel Pantoja y su novia Lola entraron en la finca para recoger unas cosas que se habían dejado en la mudanza. El problema es que Cantora ya no es suya y ahora pertenece a un empresario libanés.

Juan Sanguino analiza en Zapeando qué dicen las revistas de este episodio donde, según la guardesa de la finca, Kiko y Lola habrían roto el candado de la entrada y habrían arrancado tres garajes. "Yo no sé cómo se puede arrancar un garaje", comenta Juan, que señala que a partir de ahí se sucedieron los enfrentamientos, gritos y hasta llamadas a la Guardia Civil.

El experto cree que "no se han organizado bien los plazos de la mudanza", porque según la guardesa, en esos garajes había coches y calesas de caballos.

Kiko Rivera ha salido al paso de estas acusaciones y asegura que solo entraba entrando en su casa para hacer la mudanza y responde a la guardesa que tachó a su novia de "barriobajera". Sanguino, por su parte, afirma que "el autoengaño y los delirios de grandeza son terribles para la vida, pero muy productivos para esta sección".

Pero la historia no queda aquí, porque el empresario va a demandar a Kiko por allanamiento de morada. Sin embargo, fuentes consultadas por la revista dicen que si no ha habido adjudicamiento de la propiedad, Kiko podría tener razón. Sea como fuere, Sanguino lo tiene claro: "Preparad las gafas de sol gigantes, que nos vamos a juicio".

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