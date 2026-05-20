VÍDEO | Dani Mateo, al ver cómo han restaurado una figura del Niño Jesús: "¿Por qué es Rodrigo Rato?"

Una cuenta ha decidido compartir en TikTok cómo están restaurando una figura religiosa, pero, como se puede ver en las imágenes, el resultado no es el más estético.

En Silesia, Polonia, han encontrado un monumento religioso de 200 años de antigüedad. Un vecino de la zona, como cuenta Quique Peinado, se había comprometido a cuidarlo y restaurarlo. Pero, el resultado de dicha operación es, cuanto menos, curioso.

"Efectivamente, la ha cuidado y la ha restaurado super bien", añade el zapeador, irónico. "Cecilia 2.0", afirma Isabel Forner. Como se puede ver en las imágenes, el monumento se compone de un Jesucristo crucificado y una virgen. Pero queda claro que el señor, a pesar de que tendría muy buena intención, no sabía cómo llevar a cabo la restauración.

"Oigo mucha risita aquí", afirma Forner, "al lado de esto el Ecce homo de Borja es la Capilla Sixtina". "Me parece más realista, Cristo y su madre debían tener esa cara", afirma Dani Mateo, "Miguel Ángel los hizo muy bien, pero en esa situación tú no estás para posar".

Pero, este no es el único 'fail' artístico de una figura religiosa. Otra persona ha decidido restaurar una figura del Niño Jesús y ha mostrado a través de TikTok el proceso. Y, al igual que el caso anterior, el resultado, por el momento, no es muy artístico. "Han retocado todos los materiales, también la edad", afirma Virginia Riezu, "este Jesusito está más cerca de la jubilación que del bautizo". "¿Por qué una vez restaurado es Rodrigo Rato?", pregunta Dani.

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