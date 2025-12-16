Wyoming critica a la patronal por rechazar el permiso por fallecimiento: "Están en contra de que faltes, incluso si te mueres tú"

La Patronal se ha desmarcado del acuerdo para ampliar los permisos laborales por fallecimiento y cuidados paliativos. El Gran Wyoming critica esta postura y cuestiona la falta de acuerdo de los empresarios en varias medidas laborales.

"La Patronal española se ha quedado fuera del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para aumentar el permiso laboral por fallecimiento de alguien cercano hasta los 10 días", anuncia El Gran Wyoming en El Intermedio.

El acuerdo también contempla ampliar a 15 días el permiso para que los familiares puedan acompañar a sus seres queridos durante los cuidados paliativos. "A los empresarios les ha parecido demasiado que te den 10 días en la oficina si se muere tu pareja. Es más, yo creo que están en contra de que faltes, incluso si te mueres tú", ironiza el presentador.

Además, Wyoming señala que esta negativa por parte de la Patronal, encabezada por Antonio Garamendi, demuestra una vez más que su relación con la vicepresidenta Yolanda Díaz está completamente rota. El presentador recuerda que desde la Patronal "no han pactado ni las últimas subidas del SMI, ni el estatuto del becario, ni la reforma del subsidio del paro, ni la reducción de la jornada labora".

"Últimamente, solo han dicho que sí a una cosa: criticar a los trabajadores. Por ejemplo, Antonio Garamendi se quejó de que no se cubren los puestos en sectores hostelería o construcción y lo achaco a la falta de la cultura del esfuerzo. La verdad es que el esfuerzo es bastante importante en este país, hay que hacerlo para llegar a fin de mes cobrando una miseria por trabajar 10 horas en la barra de un bar", reflexiona Wyoming.

El presentador insiste en que, si la Patronal defiende tanto la cultura del esfuerzo, también debería mostrar más empatía en este tipo de situaciones personales.

"Entender que si se muere tu pareja, tener 10 días para llevar el duelo y hacer esa cantidad de gestiones que hay que hacer no es un capricho. Los empresarios también se deberían esforzar en comprender que la gente quiere trabajar, pero no ser esclava. Si falta mano de obra será porque las condiciones son malas y hay que mejorarlas", concluye El Gran Wyoming.