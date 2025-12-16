VÍDEO | Una rata se cuela en un avión y obliga a aterrizarlo: "Si viajaba en Ryanair, le hicieron pagar un extra fijo"

250 cincuenta pasajeros que volaban a Países Bajos tuvieron que aterrizar en la isla de Aruba por culpa de una enorme rata que se les coló en el avión. El momento, y la reacción de los zapeadores, en este vídeo.

Más de 250 pasajeros de un vuelo a Países Bajos tuvieron que quedarse en la isla de Aruba, en el Caribe, por culpa de un polizón inesperado en la cabina de su avión y de que tardasen día y medio en localizarlo.

El 'pasajero sin billete' no era otro que una enorme rata que, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, se paseaba por encima de las cortinas y el techo del aparato.

"No descartemos que estén haciendo la segunda parte de Rataouille, solo que ahora en vez de cocinera la rata es piloto", comenta Nacho García.

"Eso no es una rata, es un tapir", alucina Dani Mateo, mientras que Isabel Forner está segura de que "si esa rata viajaba en Ryanair, le hicieron pagar un extra fijo".

