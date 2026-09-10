Arun Mansukhani comparte varios consejos para que la vuelta a la rutina sea menos dura, en vídeo

El psicólogo señala que es importante que la vuelta a la rutina sea progresiva y no hacerlo de manera abrupta el primer lunes, de vuelta al trabajo.

Septiembre significa volver a la rutina y, para muchas personas, el fin de sus vacaciones y la vuelta al trabajo es uno de los momentos más complicados del año. Por ese motivo, el psicólogo Arun Mansukhani vuelve a Zapeando para compartir varios consejos para que la vuelta sea menos dura.

El psicólogo explica que la vuelta a la rutina es tan difícil debido a que "nuestro formato de división tajante entre el trabajo y el ocio, posiblemente, es un error, no se ajusta bien a nuestra naturaleza". Arun indica que el sistema nervioso de los seres humanos no está preparado para esta división.

Mansukhani indica que se debe intentar que es división no sea tan tajante. Es muy importante que la vuelta sea gradual y progresiva, es decir, empezar, días antes, a acomodarnos a la rutina y no hacerlo, de manera abrupta, el primer lunes.

También recomienda mantener la actividad física y los hábitos regulares, así como conservar las cosas agradables de las vacaciones. También se deben mantener las relaciones sociales, planificar actividades agradables a corto plazo y no luchar excesivamente contra el malestar.

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