VÍDEO | Los zapeadores imitan el último baile viral de Miguel Bosé: "Para sustituir al yoga por la mañana me encanta"

El artista ha subido a su perfil de Instagram un nuevo vídeo haciendo uno de sus particulares bailes y los zapeadores no han dudado en acompañar al cantante con un baile similar.

El cantante Miguel Bosé ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que se le puede bailar. Pero, como indica Iñaki Urrutia, aunque él lo llama de esta manera "nada lo define mejor que la cara de su perro mirándole".

Bosé hace, frente a la cámara, una coreografía muy particular. "La fina línea entre el baile moderno y estar haciéndote muchísimo pis", afirma Virginia Riezu, después de ver las imágenes. "Su transformación en Don Quijote va viento en popa", añade Iñaki.

"¿No os pasa que cuando vuelves a casa de fiesta y tu perro te mira que te sientes igual?", plantea Nacho García. Dani Mateo propone acompañar al artista e imitar su baile viral. "Estoy muy a favor de todo lo que está haciendo Miguel Bosé", comenta el presentador. "Si queréis yo hago de perro mirando", sugiere María Gómez.

"Relaja muchísimo", afirma Virginia. "Para sustituir al yoga por la mañana, como estiramiento, me encanta", afirma Dani. El presentador señala, después, que en las imágenes de Bosé su perro le mira "con cara de 'me estoy meando'".

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