VÍDEO | Marina Comes desmonta el glamour de la playa de Ipanema: "Ves mucha barriguita, mucha sillita y mucha neverita"

Marina Comes desvela sus playas favoritas del mundo y, entre ellas, sitúa Ipanema, la playa más mítica de río de Janeiro que, además de inspirar canciones, tiene una curiosa forma de organizar a la gente.

Después de desvelarnos sus playas favoritas de España, hoy Marina Comes nos habla de las que más le gustan más allá de nuestras fronteras, esos rincones de ensueño que invitan a perder el avión y quedarse unos días más.

Una de ellas es la mítica playa de Ipanema, en Río de Janeiro, la más emblemática de una ciudad que tiene 85 kilómetros de costa y que destaca por su geografía, salpicada de montañas de hasta 400 metros de altura.

La playa de Ipanema, junto a la de Leblon, se encuentra en dos barrios "super top" de Río de Janeiro, donde en los años 50 se alojaban todas las 'celebrities' de Hollywood. Además, inspiró la segunda canción más versionada de la historia: 'La chica de Ipanema'.

La playa se divide en 'postos', los puntos de socorristas que vigilan la playa, que con los años ha ido organizando la playa. Según su número podemos encontrar la zona de surfistas, del colectivo LGTBI o los "ultradeportistas cachas ", explica Marina.

Sin embargo, la influencer también "desmonta un poquito el glamour" de Ipanema y asegura que allí "no todo el mundo es una top model de Victoria´s Secret, lo cual te hace sentirte bien y humano": "Ves mucha barriguita, mucha sillita y mucha neverita", comenta.

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