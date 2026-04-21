VÍDEO | Marc Giró desvela si tiene algún invitado soñado para 'Cara al show': "Soy buena persona"

El presentador cuenta que cualquier persona que quiera venir a su programa será bienvenida. Además, indica que a él siempre le cae bien la gente.

Este martes, después de 'El Intermedio', llega a laSexta 'Cara al show', el nuevo programa de Marc Giró. Maya Pixelskaya le pregunta al presentador quién sería su invitado soñado para su programa.

El presentador responde que será bienvenida cualquier persona que quiera participar en su programa. Giró cuenta que, en ocasiones, ha tenido que entrevistar a personas que no eran de su agrado, pero, después de conocerlas, "te caen bien".

"Siempre me cae bien la gente", señala, y entona la canción de José Luis Perales 'Que canten los niños'. "Soy buena persona", añade. Dani Mateo recuerda que el programa se estrena esta noche, después de 'El Intermedio'.

El primer programa de 'Cara al show' contará con unos padrinos de excepción: Estopa. Además, también entrevistará a Jordi Évole y Eduardo Casanovas, que presentarán el documental 'Sidosa'.

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