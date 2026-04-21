VÍDEO | Marc Giró revoluciona Zapeando y anima a ver 'Cara al Show': "No lo vean por mí, yo soy rico de familia"
El presentador conecta con el programa para hablar sobre su nuevo programa. Este se estrena este martes, justo después de 'El Intermedio'.
Este martes llega a laSexta 'Cara al show', el nuevo programa de Marc Giró, después de 'El Intermedio'. El presentador conecta con Zapeando para hablar sobre el programa y, como es habitual, lo ha hecho revolucionando a los zapeadores.
"Marc tiene la 'vibe' nuestra total", afirma María Gómez tras escuchar el saludo del presentador. Giró da las gracias a Zapeando ya que, como recuerda, él pasó por el programa hace unos años. "Todo lo que soy se lo debo a Zapeando", afirma, "estoy donde estoy gracias a Zapeando".
El presentador también quiere poner en valor a todos los trabajadores que hacen el programa y pide al cámara que grabe a la redacción. "No lo vean por mí, yo soy rico de familia, pero todos estos desarrapados que hacen el programa necesitan trabajar", añade.
"Sobre todo, me encanta estar aquí porque yo tengo una duda: Iñaki Urrutia ¿es mariquita o no es mariquita? Me encanta este señor", pregunta sin cortarse. "He aceptado venir a laSexta para saberlo", añade. María desvela que Iñaki está casado "con hembra". "Ahora... a ti no te ha catado", añade. "A mí me han dicho que hoy estrenabas, pero no sabía que me estrenaba yo también", concluye Urrutia.
