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VÍDEO | Pilar Vidal manda un mensaje al papa León XIV: "De Tenerife no me voy sin que me haya bendecido los rosarios"

La periodista ha decidido dirigirse directamente al sumo pontífice ya que en los próximos días va a ser una de las periodistas acreditadas para cubrir toda la visita del papa a nuestro país.

La periodista ha decidido dirigirse directamente al sumo pontífice ya que en los próximos días va a ser una de las periodistas acreditadas para cubrir toda la visita del papa a nuestro país.

Pilar Vidal ya está preparada para cubrir la visita del papa León XIV a nuestro país. La periodista acompañara al sumo pontífice durante sus visitas a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias y, como ha señalado, su objetivo es intercambiar unas palabras con el papa y, además, que le bendiga varios rosarios que ha comprado del merchandising oficial de su visita a España.

Nacho García le dice a Pilar que aproveche su visita a Zapeando para mandarle un mensaje al papa. "Música celestial", pide Dani Mateo. La periodista, con 'Ave María' de fondo, le dice al santo padre que él ya la conoce ya que ella estaba en Roma cuando fue nombrado papa.

"Estuve, incluso, sentada en la misma mesa en la que comió usted antes de ser ordenado papa", añade. Vidal cree que cuando visiten el Santuario de Montserrat ya la conocerá, "y si no, en Canarias, no tengo prisa".

"De Tenerife no me voy sin que me haya bendecido los rosarios y me haya hablado", advierte. Pilar comenta que ha hecho hasta un cursillo de peinado y maquillaje para estar perfecta para todos los actos.

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