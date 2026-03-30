VÍDEO | 'Lanzan' un juguete basado en la 'performance' de Ortega Cano: "Lo más loco del ruedo"

La Inteligencia Artificial vuelve a sorprendernos. En esta ocasión, generando el anuncio de un muñeco muy especial, que ha sido bautizado como 'Ortegakano bailón'. Descubre el anuncio en el vídeo principal.

La pasada semana se hacía viral un vídeo del torero José Ortega Cano en el que se le podía ver haciendo una curiosa 'performance' en una iglesia de Madrid. El torero participaba en un evento solidario de Mensajeros de la Paz y, mientras cantaba Glenda Gaby, el diestro hizo una especie de baile con un capote y, después, en el suelo, demostrando su elasticidad.

Nacho García, incluso, se atrevía a imitar la curiosa actuación de Ortega Cano en Zapeando, demostrando que no tiene nada que envidiar al diestro. El 'baile' del torero ha dado mucho que hablar, ocupando titulares y cuestionando el porqué de su actuación.

Pero su viralidad ha llegado más allá de la prensa, ya que en redes sociales se ha 'anunciado' el lanzamiento de un muñeco basado en la 'performance' del torero. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, se llama 'Ortegakano bailón'.

"Llega lo más loco del ruedo", anuncia el vídeo. "Pulsa el botón y mira cómo baila", explica, "un espectáculo absurdo que no te querrás perder". "El juego de Ortega Cano es como el 'Twister': te deja hecho un lío y con tu dignidad por el suelo", concluye Nacho.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.